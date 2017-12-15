Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах
Штраф может прилететь буквально с неба
Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах Штраф может прилететь буквально с неба
«Ростех» проведет в парке Горького фестиваль дронов Он пройдет в выходные — 24 и 25 августа
В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов
Во время тестирования использовали роботизированные опрыскиватели
В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов Во время тестирования использовали роботизированные опрыскиватели
МТС разработает платформу для управления дронами
Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики
МТС разработает платформу для управления дронами Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики
В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны
Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов
В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
Штрафовать за запуск незарегистрированных дронов
Инициатива коснется беспилотников весом более 250 граммов
Штрафовать за запуск незарегистрированных дронов Инициатива коснется беспилотников весом более 250 граммов
В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России
На нем пройдут гонки дронов с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей
В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России На нем пройдут гонки дронов с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей
Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от беспилотников
Мобильные группы направят во все 11 городов, принимающих мундиаль
Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от беспилотников Мобильные группы направят во все 11 городов, принимающих мундиаль
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов
А также гонки беспилотников и электровнедорожников
В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов А также гонки беспилотников и электровнедорожников
В Москве тестируют автономных дронов-курьеров
Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах
В Москве тестируют автономных дронов-курьеров Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах
Угроза биткоину, слежка за Чичваркиным и дрон-хищник
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Угроза биткоину, слежка за Чичваркиным и дрон-хищник Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Маск-землекоп, такси от Sony и летающий экран от Samsung
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Маск-землекоп, такси от Sony и летающий экран от Samsung Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дрон с громкоговорителем и спасжилетом будет патрулировать столичные водоемы
В тестовом режиме квадрокоптер начнут использовать в Строгинской пойме
Дрон с громкоговорителем и спасжилетом будет патрулировать столичные водоемы В тестовом режиме квадрокоптер начнут использовать в Строгинской пойме
Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дроны-пианисты, генератор порно и приложение для Hyperloop
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дроны-пианисты, генератор порно и приложение для Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками
Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО
В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО
Модель климата из «Игры престолов», покер с искусственным интеллектом и блокчейн в ФАС
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке