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Новости

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах

Штраф может прилететь буквально с неба

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Новости

Дроны будут следить за соблюдением правил на летних верандах Штраф может прилететь буквально с неба

Новости

«Ростех» проведет в парке Горького фестиваль дронов

Он пройдет в выходные — 24 и 25 августа

0
Новости

«Ростех» проведет в парке Горького фестиваль дронов Он пройдет в выходные — 24 и 25 августа

Новости

В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов

Во время тестирования использовали роботизированные опрыскиватели

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Новости

В Подмосковье начали бороться с борщевиком с помощью дронов Во время тестирования использовали роботизированные опрыскиватели

Новости

МТС разработает платформу для управления дронами

Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики

0
Новости

МТС разработает платформу для управления дронами Ей смогут пользоваться частные и госзаказчики

Новости

В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны

Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов

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Новости

В ближайшие пять лет в России могут появиться почтовые дроны Планируется доставлять легкие грузы прямо в дома клиентов

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Истории
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дронеРазбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
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«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Истории

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Новости

Штрафовать за запуск незарегистрированных дронов

Инициатива коснется беспилотников весом более 250 граммов

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Новости

Штрафовать за запуск незарегистрированных дронов Инициатива коснется беспилотников весом более 250 граммов

Новости

В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России

На нем пройдут гонки дронов с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей

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Новости

В «Лужниках» пройдет первый фестиваль дронов в России На нем пройдут гонки дронов с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей

Новости

Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от беспилотников

Мобильные группы направят во все 11 городов, принимающих мундиаль

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Новости

Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от беспилотников Мобильные группы направят во все 11 городов, принимающих мундиаль

Новости

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов

А также гонки беспилотников и электровнедорожников

0
Новости

В Москве проведут мастер-классы по сборке и пилотированию дронов А также гонки беспилотников и электровнедорожников

Новости

В Москве тестируют автономных дронов-курьеров

Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах

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Новости

В Москве тестируют автономных дронов-курьеров Летательные аппараты предлагают использовать на предприятиях, складах и в магазинах

Новости

Угроза биткоину, слежка за Чичваркиным и дрон-хищник

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Угроза биткоину, слежка за Чичваркиным и дрон-хищник Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Инвестиции Tinder в равенство, драки с беспилотниками и дроны с пулеметами Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Маск-землекоп, такси от Sony и летающий экран от Samsung

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Маск-землекоп, такси от Sony и летающий экран от Samsung Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дрон с громкоговорителем и спасжилетом будет патрулировать столичные водоемы

В тестовом режиме квадрокоптер начнут использовать в Строгинской пойме

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Дрон с громкоговорителем и спасжилетом будет патрулировать столичные водоемы В тестовом режиме квадрокоптер начнут использовать в Строгинской пойме

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Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
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Крупнейшие пиратские ресурсы, успехи ИИ в чтении и робоскат из сердечной мышцы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дроны-пианисты, генератор порно и приложение для Hyperloop

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Дроны-пианисты, генератор порно и приложение для Hyperloop Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками

Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО

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В Росгвардии хотят создать спецподразделения для борьбы с беспилотниками Их созданием займутся сотрудники центра специального назначения совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО

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Модель климата из «Игры престолов», покер с искусственным интеллектом и блокчейн в ФАС

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
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Модель климата из «Игры престолов», покер с искусственным интеллектом и блокчейн в ФАС Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Откровения Маска, криптовирусы для геймеров и реклама на Луне

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Откровения Маска, криптовирусы для геймеров и реклама на Луне Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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