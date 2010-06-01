Лучшие страницы Instagram с животными: Часть 1 Мы начинаем серию материалов про обладателей и героев лучших страниц Instagram с животными. В первом выпуске — японский ёжик, мопс из Вашингтона и эксцентричный обладатель личного зоопарка из Дубаев.