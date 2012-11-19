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Как правильно выбрать шардоне
Бухучет
Как правильно выбрать шардонеТретий выпуск рубрики The Village, в которой винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта
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Как правильно выбрать шардоне
Бухучет

Как правильно выбрать шардоне Третий выпуск рубрики The Village, в которой винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта

Бухучёт: Выдержанные коктейли
Кухня
Бухучёт: Выдержанные коктейлиThe Village запускает серию об алкогольных коктейлях, их классификации и истории. В первом выпуске — шеф-бармен Вячеслав Ланкин рассказывает о выдержанных коктейлях и делится рецептами двух из них.
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Бухучёт: Выдержанные коктейли
Кухня

Бухучёт: Выдержанные коктейли The Village запускает серию об алкогольных коктейлях, их классификации и истории. В первом выпуске — шеф-бармен Вячеслав Ланкин рассказывает о выдержанных коктейлях и делится рецептами двух из них.