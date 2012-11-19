Бухучет
Как правильно выбрать шардонеТретий выпуск рубрики The Village, в которой винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта
Бухучет
Как правильно выбрать шардоне Третий выпуск рубрики The Village, в которой винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта
Кухня
Бухучёт: Выдержанные коктейлиThe Village запускает серию об алкогольных коктейлях, их классификации и истории. В первом выпуске — шеф-бармен Вячеслав Ланкин рассказывает о выдержанных коктейлях и делится рецептами двух из них.
Кухня