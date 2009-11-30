В московских барах впервые пройдет международный фестиваль Pint of Science
Посетителям расскажут о цифровом авторитаризме, иллюзии свободы, зомби-апокалипсисе и генеалогии видеоигр
В московских барах впервые пройдет международный фестиваль Pint of Science Посетителям расскажут о цифровом авторитаризме, иллюзии свободы, зомби-апокалипсисе и генеалогии видеоигр
Мосгордума приняла закон о сокращении своего аппарата
Теперь число работников будет определяться руководителем, а не регламентироваться нормативным актом
Мосгордума приняла закон о сокращении своего аппарата Теперь число работников будет определяться руководителем, а не регламентироваться нормативным актом
Госдума приняла закон о «праве на забвение» Документ вступит в силу 1 января 2016 года
Мособлдума переедет из Москвы в Красногорск
Строительство нового здания для областной думы закончится через два года
Мособлдума переедет из Москвы в Красногорск Строительство нового здания для областной думы закончится через два года
Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет
Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет
Депутаты хотят запретить продавать сигареты женщинам до 40 лет Государственная дума рассмотрит поправки к антитабачному закону, запрещающие продавать сигареты женщинам до 40 лет
Мосгордума завела страницы в социальных сетях Новости столичной Думы теперь можно будет узнавать через Twitter, Youtube, Facebook, Livejournal и Vkontakte
Мосгордума завела страницы в социальных сетях Новости столичной Думы теперь можно будет узнавать через Twitter, Youtube, Facebook, Livejournal и Vkontakte
Власти намерены издать «Кодекс москвича» Московские чиновники подготовят памятку с правилами жизни в Москве для приезжих.