Владельцы Graf-in открывают трёхэтажный ресторанный комплекс в Красногвардейском районе
Владельцы ресторана Graf-in в мае этого года откроют большой трёхэтажный ресторанный комплекс в Красногвардейском районе с детской комнатой и мясом на вертеле
Владельцы Graf-in открывают трёхэтажный ресторанный комплекс в Красногвардейском районе Владельцы ресторана Graf-in в мае этого года откроют большой трёхэтажный ресторанный комплекс в Красногвардейском районе с детской комнатой и мясом на вертеле
В Ikea вернут хот-доги
Ikea с 1 августа возобновит продажу сосисок и хот-догов. Они исчезли в марте после того, как в них обнаружили конину.