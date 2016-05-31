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В «Сокольниках» будут проводить джазовые субботы

Сезон джаза в парке стартует 4 июня

В «Сокольниках» будут проводить джазовые субботы
Сезон джаза в парке стартует 4 июня