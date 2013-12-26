17 новых сериалов весныНовые сериалы братьев Коэнов, Брэда Питта, Сэма Мендеса, Альфонсо Куарона и Роберта Родригеса, а также авторов «Евротрипа», «Форсажа» и «Секретных материалов».
17 новых сериалов весны Новые сериалы братьев Коэнов, Брэда Питта, Сэма Мендеса, Альфонсо Куарона и Роберта Родригеса, а также авторов «Евротрипа», «Форсажа» и «Секретных материалов».
Планы на зиму: 14 новых сериаловНовые работы создателей «Секретных материалов», «Ходячих мертвецов» и «Остаться в живых», а также мульт о белом рэпере-гее, вышедшем из тюрьмы, — среди заметных сериалов зимы.