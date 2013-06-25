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Не ври мне: Почему ваш стартап обойдётся без пиарщика
Hopes & Fears
Не ври мне: Почему ваш стартап обойдётся без пиарщикаРассказать о своей компании известным СМИ можно совершенно бесплатно. Заодно не придётся терять деньги на безграмотном продвижении.
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Не ври мне: Почему ваш стартап обойдётся без пиарщика
Hopes & Fears

Не ври мне: Почему ваш стартап обойдётся без пиарщика Рассказать о своей компании известным СМИ можно совершенно бесплатно. Заодно не придётся терять деньги на безграмотном продвижении.