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Менеджмент
С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёры
Hopes & Fears собрал 5 историй про то, как неожиданные знакомства становятся началом нового бизнеса.
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Менеджмент
С первого взгляда: Где знакомятся бизнес-партнёры
Hopes & Fears собрал 5 историй про то, как неожиданные знакомства становятся началом нового бизнеса.
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