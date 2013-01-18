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Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Утро в мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом КерриКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Утро в мире

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Weekend

В «Москва-Сити» зажгут «Око Саурона»

Арт-объект разместят на крыше одного из зданий комплекса «Москва-Сити»

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Weekend

В «Москва-Сити» зажгут «Око Саурона» Арт-объект разместят на крыше одного из зданий комплекса «Москва-Сити»

Новости

Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите»

Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству

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Новости

Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите» Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству