Утро в мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом КерриКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Weekend
В «Москва-Сити» зажгут «Око Саурона»
Арт-объект разместят на крыше одного из зданий комплекса «Москва-Сити»
Weekend
В «Москва-Сити» зажгут «Око Саурона» Арт-объект разместят на крыше одного из зданий комплекса «Москва-Сити»
Новости
Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите»
Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству
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