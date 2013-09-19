Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономику Несмотря на кризис, экономика совместного потребления растёт бешеными темпами. Как компании вроде Airbnb или BlaBlaCar меняют жизнь людей?
Надо делиться: Как новые сервисы меняют экономику Несмотря на кризис, экономика совместного потребления растёт бешеными темпами. Как компании вроде Airbnb или BlaBlaCar меняют жизнь людей?
Посетители первого ужина EatWith в Москве Редакция The Village побывала на первом ужине проекта EatWith в Москве, поговорила с гостями и узнала всё о его сути и истории.
Посетители первого ужина EatWith в Москве Редакция The Village побывала на первом ужине проекта EatWith в Москве, поговорила с гостями и узнала всё о его сути и истории.
Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире В России заработал сервис EatWith, помогающий путешественникам найти компанию для ужина в чужой стране. Петербургский корреспондент The Village побывал на одном из них и узнал, как это работает.
Едящие вместе: Как работает проект EatWith в России и мире В России заработал сервис EatWith, помогающий путешественникам найти компанию для ужина в чужой стране. Петербургский корреспондент The Village побывал на одном из них и узнал, как это работает.
В России заработал сервис EatWith
В Москве и Петербурге заработал сервис EatWith – с помощью него путешественники со всего мира могут найти компанию для домашнего ужина в чужой стране.
В России заработал сервис EatWith В Москве и Петербурге заработал сервис EatWith – с помощью него путешественники со всего мира могут найти компанию для домашнего ужина в чужой стране.
Гай Михлин (EatWith): «Я смотрел на окна и думал — как живут эти люди, где они едят вечерами» Типичный представитель sharing economy, сервис EatWith каждый месяц увеличивает посещаемость вдвое и имеет все шансы стать Airbnb от гастрономии. Основатель Гай Михлин рассказал H&F о своём бизнесе.
Гай Михлин (EatWith): «Я смотрел на окна и думал — как живут эти люди, где они едят вечерами» Типичный представитель sharing economy, сервис EatWith каждый месяц увеличивает посещаемость вдвое и имеет все шансы стать Airbnb от гастрономии. Основатель Гай Михлин рассказал H&F о своём бизнесе.
Николай Кононов о побочных эффектах экономики доверия Распространение интернет-сервисов уменьшает количество убийств, но всё больше соблазняет государства на преступления, связанные с личными данными, а тех, кто передаёт эти данные, — торговать ими.