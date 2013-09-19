Гай Михлин (EatWith): «Я смотрел на окна и думал — как живут эти люди, где они едят вечерами»

Типичный представитель sharing economy, сервис EatWith каждый месяц увеличивает посещаемость вдвое и имеет все шансы стать Airbnb от гастрономии. Основатель Гай Михлин рассказал H&F о своём бизнесе.