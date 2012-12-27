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Новости

Пользователи Ecwid смогут продавать свои товары на eBay в России

Компании договорились о начале сотрудничества

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Новости

Пользователи Ecwid смогут продавать свои товары на eBay в России Компании договорились о начале сотрудничества

Новости

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid привлёк $5 млн от iTech Capital и Runa Capital

Деньги направят на развитие сервиса, а также партнёрство с производителями POS-терминалов и кассовых решений

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Новости

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid привлёк $5 млн от iTech Capital и Runa Capital Деньги направят на развитие сервиса, а также партнёрство с производителями POS-терминалов и кассовых решений

Коммерсант и деньги: Интернет-предприниматели о работе с венчурными фондами
Менеджмент
Коммерсант и деньги: Интернет-предприниматели о работе с венчурными фондамиH&F продолжает задавать бизнесменам актуальные вопросы. В этот раз — о том, когда стоит делиться долей с инвестором и на каких условиях.
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Коммерсант и деньги: Интернет-предприниматели о работе с венчурными фондами
Менеджмент

Коммерсант и деньги: Интернет-предприниматели о работе с венчурными фондами H&F продолжает задавать бизнесменам актуальные вопросы. В этот раз — о том, когда стоит делиться долей с инвестором и на каких условиях.

Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успевать
Менеджмент
Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успеватьСконцентрироваться на работе нелегко: мешают куча писем и общение в соцсетях. H&F узнал у предпринимателей, каких правил тайм-менеджмента они придерживаются.
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Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успевать
Менеджмент

Делу время: 5 предпринимателей о том, как всё успевать Сконцентрироваться на работе нелегко: мешают куча писем и общение в соцсетях. H&F узнал у предпринимателей, каких правил тайм-менеджмента они придерживаются.

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
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Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей
Hopes & Fears

Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателей Hopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Hopes & Fears
Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестораЧасто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.
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Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора
Hopes & Fears

Сергей Белоусов (Runa Capital) об имидже инвестора Часто выступая в прессе и снимая провокационные ролики, Сергей Белоусов надеется привлечь как можно больше хороших стартапов. Он рассказал H&F о том, как строит общение с предпринимателями.

Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудников
Истории
Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудниковКомпании нового типа готовы предложить ценным сотрудникам нечто большее, чем медстраховку или обеды. H&F выяснил, как они пытаются удержать ценные кадры.
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Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудников
Истории

Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудников Компании нового типа готовы предложить ценным сотрудникам нечто большее, чем медстраховку или обеды. H&F выяснил, как они пытаются удержать ценные кадры.

Руслан Фазлыев (Ecwid) об идеальном инвесторе
Менеджмент
Руслан Фазлыев (Ecwid) об идеальном инвестореПредприниматель из Ульяновска создал конструктор интернет-магазинов Ecwid, которым пользуются 200 000 человек в 174 странах мира. Фазлыев рассказал H&F об опыте поиска и выбора инвестора.
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Руслан Фазлыев (Ecwid) об идеальном инвесторе
Менеджмент

Руслан Фазлыев (Ecwid) об идеальном инвесторе Предприниматель из Ульяновска создал конструктор интернет-магазинов Ecwid, которым пользуются 200 000 человек в 174 странах мира. Фазлыев рассказал H&F об опыте поиска и выбора инвестора.

Новости

Российская платформа электронной коммерции Ecwid купила базу клиентов американского конкурента

Компания Payvment начала сотрудничество с российским аналогом

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Новости

Российская платформа электронной коммерции Ecwid купила базу клиентов американского конкурента Компания Payvment начала сотрудничество с российским аналогом

Руслан Фазлыев (Ecwid): Как сделать сервис для 200 тысяч интернет-торговцев
Менеджмент
Руслан Фазлыев (Ecwid): Как сделать сервис для 200 тысяч интернет-торговцев Конструктором интернет-магазинов Ecwid, созданным командой Руслана Фазлыева, пользуются 200 тысяч человек в 174 странах мира. Руслан рассказал H&F о слагаемых своего успеха.
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Руслан Фазлыев (Ecwid): Как сделать сервис для 200 тысяч интернет-торговцев
Менеджмент

Руслан Фазлыев (Ecwid): Как сделать сервис для 200 тысяч интернет-торговцев Конструктором интернет-магазинов Ecwid, созданным командой Руслана Фазлыева, пользуются 200 тысяч человек в 174 странах мира. Руслан рассказал H&F о слагаемых своего успеха.