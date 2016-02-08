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Вторая французская: Bistrot Le Moujik на набережной Фонтанки
Место
Вторая французская: Bistrot Le Moujik на набережной Фонтанки Возрождение жанра французского бистро силами ресторатора Эдуарда Мурадяна
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Вторая французская: Bistrot Le Moujik на набережной Фонтанки
Место

Вторая французская: Bistrot Le Moujik на набережной Фонтанки Возрождение жанра французского бистро силами ресторатора Эдуарда Мурадяна

Новости

На набережной Фонтанки заработало бистро Le Moujik

Заведение французской кухни с ранними завтраками открыли Эдуард Мурадян и Наталья Плеханова

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Новости

На набережной Фонтанки заработало бистро Le Moujik Заведение французской кухни с ранними завтраками открыли Эдуард Мурадян и Наталья Плеханова

Гений места: Пиццерия «Искра» на Рубинштейна
Место
Гений места: Пиццерия «Искра» на Рубинштейна Пицца, паста и гриль от Эдуарда Мурадяна — для всех
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Гений места: Пиццерия «Искра» на Рубинштейна
Место

Гений места: Пиццерия «Искра» на Рубинштейна Пицца, паста и гриль от Эдуарда Мурадяна — для всех

Новости

На улице Рубинштейна открылась пиццерия «Искра»

Это новый (и довольно неожиданный) проект ресторатора Эдуарда Мурадяна

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Новости

На улице Рубинштейна открылась пиццерия «Искра» Это новый (и довольно неожиданный) проект ресторатора Эдуарда Мурадяна

«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга
Индустрия
«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга Олеся Дробот рассказала The Village о выборе профессии, необычных продуктах и новой русской кухне
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«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга
Индустрия

«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга Олеся Дробот рассказала The Village о выборе профессии, необычных продуктах и новой русской кухне

6 новых ресторанов февраля
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраляКафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
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6 новых ресторанов февраля
Новое в Петербурге

6 новых ресторанов февраля Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие

Еда

Дмитрий Борисов открывает ресторан «Рубинштейн» на улице Рубинштейна

Соучредитель московских «Жан-Жака», «Дома 12» и «Квартиры 44» ориентируется на городской бомонд и местную интеллигенцию

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Еда

Дмитрий Борисов открывает ресторан «Рубинштейн» на улице Рубинштейна Соучредитель московских «Жан-Жака», «Дома 12» и «Квартиры 44» ориентируется на городской бомонд и местную интеллигенцию