Место
Вторая французская: Bistrot Le Moujik на набережной Фонтанки Возрождение жанра французского бистро силами ресторатора Эдуарда Мурадяна
Место
Вторая французская: Bistrot Le Moujik на набережной Фонтанки Возрождение жанра французского бистро силами ресторатора Эдуарда Мурадяна
Новости
На набережной Фонтанки заработало бистро Le Moujik
Заведение французской кухни с ранними завтраками открыли Эдуард Мурадян и Наталья Плеханова
Новости
На набережной Фонтанки заработало бистро Le Moujik Заведение французской кухни с ранними завтраками открыли Эдуард Мурадян и Наталья Плеханова
Место
Гений места: Пиццерия «Искра» на Рубинштейна Пицца, паста и гриль от Эдуарда Мурадяна — для всех
Место
Гений места: Пиццерия «Искра» на Рубинштейна Пицца, паста и гриль от Эдуарда Мурадяна — для всех
Новости
На улице Рубинштейна открылась пиццерия «Искра»
Это новый (и довольно неожиданный) проект ресторатора Эдуарда Мурадяна
Новости
На улице Рубинштейна открылась пиццерия «Искра» Это новый (и довольно неожиданный) проект ресторатора Эдуарда Мурадяна
Индустрия
«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга Олеся Дробот рассказала The Village о выборе профессии, необычных продуктах и новой русской кухне
Индустрия
«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга Олеся Дробот рассказала The Village о выборе профессии, необычных продуктах и новой русской кухне
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраляКафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраля Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
Еда
Дмитрий Борисов открывает ресторан «Рубинштейн» на улице Рубинштейна
Соучредитель московских «Жан-Жака», «Дома 12» и «Квартиры 44» ориентируется на городской бомонд и местную интеллигенцию
Еда