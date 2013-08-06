Новости
Рекорды Pokémon GO, эффект Маска и поражение Uber в Китае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Рекорды Pokémon GO, эффект Маска и поражение Uber в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Мобильные деньги Apple, алмазы Ди Каприо и бизнес-тесты от Eduson
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Мобильные деньги Apple, алмазы Ди Каприо и бизнес-тесты от Eduson Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Менеджмент
Курс молодого CEO: Как эффективно поручать задачиПреподаватель Лондонской школы бизнеса Доминик Хоулдер — о том, как отказаться от рутины и освободить время для стратегического управления компанией.
Менеджмент
Курс молодого CEO: Как эффективно поручать задачи Преподаватель Лондонской школы бизнеса Доминик Хоулдер — о том, как отказаться от рутины и освободить время для стратегического управления компанией.
Менеджмент
Курс молодого CEO: Как эффективно внедрить измененияПреподаватель Лондонской школы бизнеса Доминик Хоулдер — о том, как завоевать доверие сотрудников в период реформ.
Менеджмент
Курс молодого CEO: Как эффективно внедрить изменения Преподаватель Лондонской школы бизнеса Доминик Хоулдер — о том, как завоевать доверие сотрудников в период реформ.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов о том, как не быть начальникомПреподаватель Уортонской школы бизнеса Пол Кинг рассказывает о том, как стать чутким руководителем.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов о том, как не быть начальником Преподаватель Уортонской школы бизнеса Пол Кинг рассказывает о том, как стать чутким руководителем.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о генерации идейH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по развитию творческого потенциала.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ о генерации идей H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по развитию творческого потенциала.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов о создании успешной стратегииПреподаватель Лондонской школы бизнеса Доминик Хоулдер рассказывает о том, как достигнуть цели.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов о создании успешной стратегии Преподаватель Лондонской школы бизнеса Доминик Хоулдер рассказывает о том, как достигнуть цели.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов о создании атмосферы успехаПреподаватель Эшриджской школы бизнеса Роджер Делвс рассказывает о том, как добиться продуктивной культуры в коллективе.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов о создании атмосферы успеха Преподаватель Эшриджской школы бизнеса Роджер Делвс рассказывает о том, как добиться продуктивной культуры в коллективе.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов об эффективном управлении командойПреподаватель Эшриджской школы бизнеса Роджер Делвс рассказывает о том, как правильно ставить цели, планировать своё время и добиваться максимального результата от сотрудников.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов об эффективном управлении командой Преподаватель Эшриджской школы бизнеса Роджер Делвс рассказывает о том, как правильно ставить цели, планировать своё время и добиваться максимального результата от сотрудников.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ об искусстве презентацииH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по созданию хорошего выступления.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ об искусстве презентации H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по созданию хорошего выступления.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов начинающему лидеруПреподаватель Уортонской школы бизнеса Пол Кинг даёт пять советов начинающим управленцам — например, руководителям стартапов, которым пришлось взять на себя роль гендиректора, почти не имея опыта.
Менеджмент
Курс молодого CEO: 5 советов начинающему лидеру Преподаватель Уортонской школы бизнеса Пол Кинг даёт пять советов начинающим управленцам — например, руководителям стартапов, которым пришлось взять на себя роль гендиректора, почти не имея опыта.
Февраль 2014
Елена Масолова (Eduson) vs Артём Темиров («Чёрный»): Нужно ли компании будущего равенство и братствоЯвляется ли капитализм единственно возможной идеологией для строительства успешного бизнеса?
Февраль 2014
Елена Масолова (Eduson) vs Артём Темиров («Чёрный»): Нужно ли компании будущего равенство и братство Является ли капитализм единственно возможной идеологией для строительства успешного бизнеса?
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ о работе с информацией.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ о работе с данными H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ о работе с информацией.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личностиH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ персонального развития.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по развитию личности H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ персонального развития.
Новости
Eduson запустил корпоративную подписку на бизнес-курсы
Подписка, рассчитанная на компанию из 100 человек, обойдётся предпринимателям в $3 200 в год или же примерно в 90 рублей в месяц на человека
Новости
Eduson запустил корпоративную подписку на бизнес-курсы Подписка, рассчитанная на компанию из 100 человек, обойдётся предпринимателям в $3 200 в год или же примерно в 90 рублей в месяц на человека
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.
Менеджмент
Онлайн-курсы: 5 программ по финансовому менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В третьем выпуске — обзор программ по финансовому менеджменту.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджментуH&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по менеджменту H&F раз в месяц выбирает интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В этом выпуске — обзор программ по общему менеджменту.
Новости
К 2040 году обучением детей займутся роботы
А уже через 15 лет половина университетов может обанкротиться под давлением массовых онлайн-курсов
Новости
К 2040 году обучением детей займутся роботы А уже через 15 лет половина университетов может обанкротиться под давлением массовых онлайн-курсов
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингуH&F раз в месяц будет выбирать интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В первом выпуске — обзор программ по общему маркетингу.
Облако знаний
Онлайн-курсы: 5 программ по общему маркетингу H&F раз в месяц будет выбирать интернет-курсы, которые заслуживают внимания предпринимателей. В первом выпуске — обзор программ по общему маркетингу.
Hopes & Fears
Бизнес-волна: Какая музыка вдохновляет новое поколение предпринимателейHopes & Fears поговорил со своими героями о музыке и о том, как она влияет на ведение дел.
Hopes & Fears