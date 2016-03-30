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Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Истории
Кто и зачем сейчас открывает кафе в МосквеМосковские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
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Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Истории

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи