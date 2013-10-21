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«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?

Екатерина Дементьева — о музее минералогии в Нескучном саду
Екатерина Дементьева — о музее минералогии в Нескучном саду Герои The Village советуют неочевидные места, где можно провести время с удовольствием
Екатерина Дементьева — о музее минералогии в Нескучном саду

Екатерина Дементьева — о музее минералогии в Нескучном саду
Герои The Village советуют неочевидные места, где можно провести время с удовольствием

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»

Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»
Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»

Издание не закрывается и не сокращает штат

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»
Издание не закрывается и не сокращает штат

Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала

Екатерина Дементьева отметила, что теперь редакция вздохнула с облегчением

Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала
Екатерина Дементьева отметила, что теперь редакция вздохнула с облегчением

Сайт «Афиша Daily» запущен

Новое медиа объединило в себе тематические проекты «Афиша-Город», «Афиша-Волна» и «Афиша-Воздух»

Сайт «Афиша Daily» запущен
Новое медиа объединило в себе тематические проекты «Афиша-Город», «Афиша-Волна» и «Афиша-Воздух»

«Афиша» откажется от отдельных сайтов «Город», «Воздух» и «Волна»

Полный перезапуск медийных проектов пройдёт в середине лета

«Афиша» откажется от отдельных сайтов «Город», «Воздух» и «Волна»
Полный перезапуск медийных проектов пройдёт в середине лета

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши» Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик рассказал о трёх новых изданиях, которые появились на месте закрытой «Афиши Daily», а также о том, как поддерживать читательский интерес.

Комментарий: Илья Красильщик о трёх новых изданиях «Афиши»
Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик рассказал о трёх новых изданиях, которые появились на месте закрытой «Афиши Daily», а также о том, как поддерживать читательский интерес.