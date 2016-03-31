Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей
Это рекордный показатель для организации
Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей Это рекордный показатель для организации
Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)
Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране
Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено) Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране
Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год
А за семь лет работы — 3,7 миллиарда
Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год А за семь лет работы — 3,7 миллиарда
В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина
Орган займется пропагандой массового спорта
В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина Орган займется пропагандой массового спорта
В России появится новый омбудсмен. Она будет защищать права инновационных компаний
Должность займет Наталья Попова — замглавы фонда предполагаемой дочери Путина
В России появится новый омбудсмен. Она будет защищать права инновационных компаний Должность займет Наталья Попова — замглавы фонда предполагаемой дочери Путина
Санация банка «Открытие», деликатная ФСБ и сервис оплаты лайками
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Санация банка «Открытие», деликатная ФСБ и сервис оплаты лайками The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Минюст вынес предупреждение фонду Катерины Тихоновой за нарушение закона об НКО
Организации грозит штраф или ликвидация
Минюст вынес предупреждение фонду Катерины Тихоновой за нарушение закона об НКО Организации грозит штраф или ликвидация
Бюджет фонда предполагаемой дочери Путина вновь вырос в полтора раза
Расходы организации в 2016 году превысили 600 миллионов рублей
Бюджет фонда предполагаемой дочери Путина вновь вырос в полтора раза Расходы организации в 2016 году превысили 600 миллионов рублей
Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Федерацию спортивных танцев России возглавит близкая к Катерине Тихоновой чиновница
Надежда Ерастова работает замглавы департамента спорта и туризма Москвы
Федерацию спортивных танцев России возглавит близкая к Катерине Тихоновой чиновница Надежда Ерастова работает замглавы департамента спорта и туризма Москвы
Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы»
Так решил президент России Владимир Путин
Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы» Так решил президент России Владимир Путин
В Москве отменили конкурс на реконструкцию спорткомплекса «дочери Путина»
Из-за нее собирались снести несколько музыкальных школ в центре столицы
В Москве отменили конкурс на реконструкцию спорткомплекса «дочери Путина» Из-за нее собирались снести несколько музыкальных школ в центре столицы
Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр
До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях
Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях
Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова
На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей
Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей
«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина
Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается
«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается
ФБК — о финансировании «Иннопрактики» Катерины Тихоновой
Предполагаемая дочь Путина возглавляет «Национальное интеллектуальное развитие», которое работает под брендом «Иннопрактика»
ФБК — о финансировании «Иннопрактики» Катерины Тихоновой Предполагаемая дочь Путина возглавляет «Национальное интеллектуальное развитие», которое работает под брендом «Иннопрактика»
Reuters рассказал о передаче недвижимости партнёра Ротенберга Тихоновой и Кабаевой (обновлено)
Речь идёт о директоре компании Аркадия Ротенберга Григории Баевском