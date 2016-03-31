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Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей

Это рекордный показатель для организации

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Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина заработал полмиллиарда рублей Это рекордный показатель для организации

Новости

Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)

Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране

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Новости

Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено) Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране

Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год

А за семь лет работы — 3,7 миллиарда

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Новости

Фонд предполагаемой дочери Путина потратил больше 800 миллионов рублей за прошлый год А за семь лет работы — 3,7 миллиарда

Новости

В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина

Орган займется пропагандой массового спорта

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Новости

В России учредили совет по физкультуре и спорту. В него вошла предполагаемая дочь Путина Орган займется пропагандой массового спорта

Новости

В России появится новый омбудсмен. Она будет защищать права инновационных компаний

Должность займет Наталья Попова — замглавы фонда предполагаемой дочери Путина

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Новости

В России появится новый омбудсмен. Она будет защищать права инновационных компаний Должность займет Наталья Попова — замглавы фонда предполагаемой дочери Путина

Новости

Санация банка «Открытие», деликатная ФСБ и сервис оплаты лайками

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Санация банка «Открытие», деликатная ФСБ и сервис оплаты лайками The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Минюст вынес предупреждение фонду Катерины Тихоновой за нарушение закона об НКО

Организации грозит штраф или ликвидация

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Новости

Минюст вынес предупреждение фонду Катерины Тихоновой за нарушение закона об НКО Организации грозит штраф или ликвидация

Новости

Бюджет фонда предполагаемой дочери Путина вновь вырос в полтора раза

Расходы организации в 2016 году превысили 600 миллионов рублей

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Новости

Бюджет фонда предполагаемой дочери Путина вновь вырос в полтора раза Расходы организации в 2016 году превысили 600 миллионов рублей

Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны
Неделя в интернете
Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип ЛуныCамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
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Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны
Неделя в интернете

Вилла Людмилы Путиной, издевательства над геями в Чечне и новый клип Луны Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Ситуация

Федерацию спортивных танцев России возглавит близкая к Катерине Тихоновой чиновница

Надежда Ерастова работает замглавы департамента спорта и туризма Москвы

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Ситуация

Федерацию спортивных танцев России возглавит близкая к Катерине Тихоновой чиновница Надежда Ерастова работает замглавы департамента спорта и туризма Москвы

Город

Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы»

Так решил президент России Владимир Путин

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Город

Научно-технологическую долину МГУ назовут «Воробьевы горы» Так решил президент России Владимир Путин

Ситуация

В Москве отменили конкурс на реконструкцию спорткомплекса «дочери Путина»

Из-за нее собирались снести несколько музыкальных школ в центре столицы

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Ситуация

В Москве отменили конкурс на реконструкцию спорткомплекса «дочери Путина» Из-за нее собирались снести несколько музыкальных школ в центре столицы

Новости

Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр

До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях

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Новости

Фонд Иннопрактика Екатерины Тихоновой учреждает новый научный центр До получения аккредитации в научном центре будут консультировать малые и средние компании на льготных условиях

Город

Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова

На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей

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Город

Сын главы Росгвардии построит новое здание для спортшколы, где занималась Катерина Тихонова На строительство комплекса выделят более 500 миллионов рублей

Новости

«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина

Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается

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Новости

«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается

Ситуация

ФБК — о финансировании «Иннопрактики» Катерины Тихоновой

Предполагаемая дочь Путина возглавляет «Национальное интеллектуальное развитие», которое работает под брендом «Иннопрактика»

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Ситуация

ФБК — о финансировании «Иннопрактики» Катерины Тихоновой Предполагаемая дочь Путина возглавляет «Национальное интеллектуальное развитие», которое работает под брендом «Иннопрактика»

Ситуация

Reuters рассказал о передаче недвижимости партнёра Ротенберга Тихоновой и Кабаевой (обновлено)

Речь идёт о директоре компании Аркадия Ротенберга Григории Баевском

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Ситуация

Reuters рассказал о передаче недвижимости партнёра Ротенберга Тихоновой и Кабаевой (обновлено) Речь идёт о директоре компании Аркадия Ротенберга Григории Баевском