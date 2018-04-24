Новости
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Новости
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Новости
«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора Для жителей севера и центра Москвы
Как лучше
Какими должны быть контейнеры для раздельного сбора, чтобы ими пользовалисьПо мнению экоактивистов, дизайнеров и специалиста по поведенческой экономике
Как лучше
Какими должны быть контейнеры для раздельного сбора, чтобы ими пользовались По мнению экоактивистов, дизайнеров и специалиста по поведенческой экономике
Новости
«Вкусвилл» проведет экологический праздник, на котором откроет пункт приема мусора
Сеть запустила партнерство с компанией «Эколайн»
Новости
«Вкусвилл» проведет экологический праздник, на котором откроет пункт приема мусора Сеть запустила партнерство с компанией «Эколайн»
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Экомаркет и мастер-классы о сортировке: На «Флаконе» откроется обновленный пункт раздельного сбора
Курировать его будут компания «Эколайн» и фонд «Этичный горожанин»
Новости
Экомаркет и мастер-классы о сортировке: На «Флаконе» откроется обновленный пункт раздельного сбора Курировать его будут компания «Эколайн» и фонд «Этичный горожанин»
Новости
В двух округах Москвы до конца года появятся 3 тысячи мест для раздельного сбора мусора
На площадках внедрят двухконтейнерную систему
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В двух округах Москвы до конца года появятся 3 тысячи мест для раздельного сбора мусора На площадках внедрят двухконтейнерную систему
Хорошая привычка
Выбрасывать пластик правильно Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным
Как это работает
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
Как это работает
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
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Крупнейшие операторы по переработке мусора создадут собственную организацию
Соучредителями станут «Хартия» Игоря Чайки, «ЭкоЛайн» и МСК-НТ
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