В Москве установили новые контейнеры для сбора книг
Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»
В Москве установили новые контейнеры для сбора книг Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»
На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год
В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами
На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами
На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури
Мероприятия приурочили к февральским праздникам
На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури Мероприятия приурочили к февральским праздникам
На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу
Праздник пройдет 17 декабря
На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу Праздник пройдет 17 декабря
На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo Здесь можно купить замороженный йогурт
На «Экомаркете» открылась грузинская лавка «Хачапури» Цены в заведении стартуют с 250 рублей
В районе Тропарево откроется Running Club Одним из организаторов клуба выступил «Экомаркет»
27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы
Посетителей ждут кубинская музыка, танцы и мастер-класс по сальсе
27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы Посетителей ждут кубинская музыка, танцы и мастер-класс по сальсе
На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española
Здесь готовят блюда кухонь различных областей Испании
На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española Здесь готовят блюда кухонь различных областей Испании
На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами
Посетители также смогут отдать на переработку стекло и макулатуру
На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами Посетители также смогут отдать на переработку стекло и макулатуру
На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино
Показы будут проходить по пятницам, в 20:00
На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино Показы будут проходить по пятницам, в 20:00
На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения
На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador