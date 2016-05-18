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В Москве установили новые контейнеры для сбора книг

Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»

В Москве установили новые контейнеры для сбора книг
Первый контейнер появился еще зимой на «Хлебозаводе»

На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год

В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами

На «Экомаркете» в Конькове отметят китайский Новый год
В программе: чайная церемония, шоу китайского театра и мастер-класс по оригами

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

Мероприятия приурочили к февральским праздникам

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури
Мероприятия приурочили к февральским праздникам

На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу

Праздник пройдет 17 декабря

На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу
Праздник пройдет 17 декабря

На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo

Здесь можно купить замороженный йогурт

На «Экомаркете» открылся киоск Frozen Yo
Здесь можно купить замороженный йогурт

На «Экомаркете» открылась грузинская лавка «Хачапури»

Цены в заведении стартуют с 250 рублей

На «Экомаркете» открылась грузинская лавка «Хачапури»
Цены в заведении стартуют с 250 рублей

В районе Тропарево откроется Running Club

Одним из организаторов клуба выступил «Экомаркет»

В районе Тропарево откроется Running Club
Одним из организаторов клуба выступил «Экомаркет»

27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы

Посетителей ждут кубинская музыка, танцы и мастер-класс по сальсе

27 мая на экомаркете в Конькове отметят День Кубы
Посетителей ждут кубинская музыка, танцы и мастер-класс по сальсе

На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española

Здесь готовят блюда кухонь различных областей Испании

На «Экомаркете» в Конькове открылся ресторан испанской кухни Ruta Española
Здесь готовят блюда кухонь различных областей Испании

На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами

Посетители также смогут отдать на переработку стекло и макулатуру

На «Экомаркете» в Конькове проведут обмен ненужными вещами
Посетители также смогут отдать на переработку стекло и макулатуру

На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино

Показы будут проходить по пятницам, в 20:00

На экомаркете в Конькове будут показывать документальное кино
Показы будут проходить по пятницам, в 20:00

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения

На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador

На экомаркете в Конькове открылись два новых заведения
На фуд-корте начали работать Buffalo's с блюдами из курицы и кафе мексиканской кухни El Tacador

На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo

Здесь продают в основном современную художественную и научно-популярную литературу

На «Экомаркете» открылся книжный магазин Dodo
Здесь продают в основном современную художественную и научно-популярную литературу