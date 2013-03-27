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Новости

В России быстро растёт рынок выставочных услуг

В среднем темпы роста составляют 10% в год

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Новости

В России быстро растёт рынок выставочных услуг В среднем темпы роста составляют 10% в год