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Новости

Правительство утвердило список вузов для экспорта российского образования

Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на главу Минобрнауки Ольгу Васильеву

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Новости

Правительство утвердило список вузов для экспорта российского образования Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на главу Минобрнауки Ольгу Васильеву

Новости

Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили

Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %

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Прогнозы для ВВП России на 2017–2018 годы улучшили Предполагается, что российская экономика в текущем году увеличится на 1,4 %

Новости

Власти займутся продвижением российских продуктов в Китае, Вьетнаме, Иране и Индии

Для популяризации русской кухни на улицах разместят дегустационные павильоны

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Власти займутся продвижением российских продуктов в Китае, Вьетнаме, Иране и Индии Для популяризации русской кухни на улицах разместят дегустационные павильоны

Новости

США ввели экспортные ограничения для пяти российских компаний

Они предполагают прохождение более сложного лицензирования, согласования и регистрации

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США ввели экспортные ограничения для пяти российских компаний Они предполагают прохождение более сложного лицензирования, согласования и регистрации

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Владимир Путин заявил о необходимости масштабного перевооружения российских предприятий

Речь идёт об использовании новейших «чистых» технологий

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Владимир Путин заявил о необходимости масштабного перевооружения российских предприятий Речь идёт об использовании новейших «чистых» технологий

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Hopes Markets: Отток капитала из России, проблемы с дорогами и доходы главы Herbalife

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

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Hopes Markets: Отток капитала из России, проблемы с дорогами и доходы главы Herbalife Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

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Барак Обама лишил Россию части торговых льгот

Он связал это с положительной динамикой экономического развития страны

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Барак Обама лишил Россию части торговых льгот Он связал это с положительной динамикой экономического развития страны

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Правительство озаботилось увеличением экспорта отечественной продукции

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании новой редакции «дорожной карты» по стимулированию экспортёров

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Правительство озаботилось увеличением экспорта отечественной продукции Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании новой редакции «дорожной карты» по стимулированию экспортёров

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Экспорт российских лекарств приостановлен из-за нерасторопности чиновников

Они не успели определиться с ответственными за выдачу новых паспортов на лекарства

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Экспорт российских лекарств приостановлен из-за нерасторопности чиновников Они не успели определиться с ответственными за выдачу новых паспортов на лекарства

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За 2013 год экспорт отечественного программного обеспечения вырос до $5,2 млрд

Однако сами темпы роста начинают снижаться

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За 2013 год экспорт отечественного программного обеспечения вырос до $5,2 млрд Однако сами темпы роста начинают снижаться

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Решившего открыть охотничий магазин москвича обвинили в незаконном ввозе оптических прицелов из США

Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы

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Решившего открыть охотничий магазин москвича обвинили в незаконном ввозе оптических прицелов из США Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы

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…составляет объём экспорта российских боеприпасов для стрелкового оружия в США…составляет объём экспорта российских боеприпасов для стрелкового оружия в США
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…составляет объём экспорта российских боеприпасов для стрелкового оружия в США …составляет объём экспорта российских боеприпасов для стрелкового оружия в США