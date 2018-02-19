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Новости
Сколько Россия потратит на реализацию полета на Марс
Основной этап проекта запланирован на 2020 год
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Новости
Сколько Россия потратит на реализацию полета на Марс
Основной этап проекта запланирован на 2020 год
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