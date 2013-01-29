Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты Продажи делают курьеры, уверены эксперты
Российские ретейлеры снизили цены на последние айфоны
iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max можно купить дешевле
Российские ретейлеры снизили цены на последние айфоны iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max можно купить дешевле
Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе
Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов
Обновленные магазины «Эльдорадо» в новых цветах и без розетки на логотипе Компания провела ребрендинг и ввела новые форматы магазинов
Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля
Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации
Покупателей предупредили о повышении цен на технику из-за обвала рубля Европейские производители решили поднять закупочные цены на фоне ситуации
«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо»
Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей
«М.Видео» объявила о покупке «Эльдорадо» Стоимость сделки оценивается почти в 50 миллиардов рублей
«Техносила» запустила последнюю распродажу перед закрытием Распродажа продлится 16 дней
«Техносила» объявила о закрытии магазинов
Сеть магазинов уведомила своих партнеров о невозможности рассчитаться по долгам
«Техносила» объявила о закрытии магазинов Сеть магазинов уведомила своих партнеров о невозможности рассчитаться по долгам
Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо»
Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина
Магазины «Техносила» переведут под бренд «Эльдорадо» Бренд «Техносила» сохранится только в формате интернет-магазина
Цифра дня: 2,5 млн рублей потеряет «Юлмарт» за упоминание «Эльдорадо» в интернет-рекламе
Представители «Эльдорадо» считают свою победу принципиально важной с точки зрения дальнейшей юридической практики на российском рынке
Цифра дня: 2,5 млн рублей потеряет «Юлмарт» за упоминание «Эльдорадо» в интернет-рекламе Представители «Эльдорадо» считают свою победу принципиально важной с точки зрения дальнейшей юридической практики на российском рынке
Альфа-банк обещал экс-владельцу «Эльдорадо» неутомимо преследовать недобросовестных бизнесменов
В ответ на открытое письмо бывшего предпринимателя банк предложил ему поискать причины собственных неудач в «своих просчётах»
Альфа-банк обещал экс-владельцу «Эльдорадо» неутомимо преследовать недобросовестных бизнесменов В ответ на открытое письмо бывшего предпринимателя банк предложил ему поискать причины собственных неудач в «своих просчётах»
Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка
Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления
Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления
«М.Видео» и «Эльдорадо» снова не смогли договориться о слиянии
На этот раз причина в недовольстве собственников «Эльдорадо» оценкой компании
«М.Видео» и «Эльдорадо» снова не смогли договориться о слиянии На этот раз причина в недовольстве собственников «Эльдорадо» оценкой компании
«Эльдорадо» требует от «Юлмарта» 5 млн рублей
Розничная сеть обвиняет своего маленького конкурента в нарушении авторских прав
«Эльдорадо» требует от «Юлмарта» 5 млн рублей Розничная сеть обвиняет своего маленького конкурента в нарушении авторских прав
«М.Видео» собирается поглотить «Эльдорадо»
Это может стать крупнейшей сделкой за всю историю российского рынка бытовой электроники