Экс-владелец «Эльдорадо» и «Банана-мама» пожаловался на прессинг со стороны Альфа-банка

Покинувший страну из-за прессинга со стороны сотрудников банка Олег Яковлев готов понести наказание перед законом, если его вину докажут объективно и без давления