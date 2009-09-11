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От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
ПРОМО
От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья И как позаимствовать его для русского быта
От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
ПРОМО

От дизайна до еды: В чем секрет шведского счастья
И как позаимствовать его для русского быта

«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям»
«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям» Шеф-повар Luciano — о детстве в приюте, важности самостоятельности и благотворительности
«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям»

«Я вырос на кухне детдома, а теперь возглавляю ресторан White Rabbit Family и помогаю детям»
Шеф-повар Luciano — о детстве в приюте, важности самостоятельности и благотворительности

6 легендарных предметов быта
6 легендарных предметов быта The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона
6 легендарных предметов быта

6 легендарных предметов быта
The Village собрал предметы быта, которые больше всего вдохновляют дизайн-директора компании Electrolux Томаса Йоханссона

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Производители бытовой техники готовятся снизить цены на 20–30 %

Таким образом они планируют оживить спрос населения на электронику

Производители бытовой техники готовятся снизить цены на 20–30 %
Таким образом они планируют оживить спрос населения на электронику

Шеф дома: Яблочный крамбл и песто из черемши Екатерины Дроздовой Простые рецепты создательницы «Простых вещей».

Шеф дома: Яблочный крамбл и песто из черемши Екатерины Дроздовой
Простые рецепты создательницы «Простых вещей».

Шеф дома: Ростбиф-салат и тыквенная каша Мириам Сехон Певица и актриса показала, каким вкусным может быть раздельное питание.

Шеф дома: Ростбиф-салат и тыквенная каша Мириам Сехон
Певица и актриса показала, каким вкусным может быть раздельное питание.

Шеф дома: Судак в вине и сырные гренки семьи Акимовых Основатель LavkaLavka Борис Акимов и его жена Ольга приготовили обед с историей.

Шеф дома: Судак в вине и сырные гренки семьи Акимовых
Основатель LavkaLavka Борис Акимов и его жена Ольга приготовили обед с историей.

Шеф дома: Постная полента и котлетки по-вьетнамски Александра Гаврилова Литературный деятель и ресторатор рассказал о двух необычных блюдах и показал, как приготовить их дома.

Шеф дома: Постная полента и котлетки по-вьетнамски Александра Гаврилова
Литературный деятель и ресторатор рассказал о двух необычных блюдах и показал, как приготовить их дома.

Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия Иозефавичуса Путешественник и журналист приглашает в кулинарный вояж по азиатским кухням.

Шеф дома: Том ям и сашими из тунца Геннадия Иозефавичуса
Путешественник и журналист приглашает в кулинарный вояж по азиатским кухням.

Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени
Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени Шеф-повар и директор школы Ragout приготовил два своих любимых блюда, которые легко повторить дома.
Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени

Шеф дома: Котлета из цесарки и пирог-галета Дениса Крупени
Шеф-повар и директор школы Ragout приготовил два своих любимых блюда, которые легко повторить дома.

Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки» Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.

Шеф дома: Ягненок, хумус и облепиховый десерт шефа «Стрелки»
Датский шеф-повар Ив Ле Лэ поделился фамильным рецептом и приготовил свой фирменный ягодный десерт.

Шеф дома: Новая русская кухня Андрея Рывкина Шеф-повар и любитель кулинарных экспериментов Андрей Рывкин рассказывает, как приготовить ягненка с соусом из кваса и щуку под соусом из воблы.

Шеф дома: Новая русская кухня Андрея Рывкина
Шеф-повар и любитель кулинарных экспериментов Андрей Рывкин рассказывает, как приготовить ягненка с соусом из кваса и щуку под соусом из воблы.

Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской Шеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана

Шеф дома: Рецепты из путешествий Юлии Тарнавской
Шеф-редактор журнала «Афиша-Еда» делится рецептами супа c Андаманских островов и лосося с щавелем из французского Роана

Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора Тардатьяна Создатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.

Шеф дома: Смэш-бургер и хиро-сэндвич Федора Тардатьяна
Создатель компании Williamsburg Studio о кухне американских супергероев.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова Повар и историк русской кухни Макcим Сырников рассказывает о пряниках и сбитне и показывает, как их приготовить.

Шеф дома: Пряники и сбитень Максима Сырникова
Повар и историк русской кухни Макcим Сырников рассказывает о пряниках и сбитне и показывает, как их приготовить.

Тостер жжот новости! Что может быть лучше, чем горячие хрустящие тосты на завтрак? Тосты с новостями или рисунком для любимого! Это изобретение может превратить завтрак в приятное и весьма информационное событие. Имея в наличии ПК и кабель USB, тостер может выжечь сходство даже Счастливой Девы Марии (или любое изображение или текст, какой Вы пожелаете) на куске хлеба.

Тостер жжот новости!
Что может быть лучше, чем горячие хрустящие тосты на завтрак? Тосты с новостями или рисунком для любимого! Это изобретение может превратить завтрак в приятное и весьма информационное событие. Имея в наличии ПК и кабель USB, тостер может выжечь сходство даже Счастливой Девы Марии (или любое изображение или текст, какой Вы пожелаете) на куске хлеба.