Тостер жжот новости! Что может быть лучше, чем горячие хрустящие тосты на завтрак? Тосты с новостями или рисунком для любимого! Это изобретение может превратить завтрак в приятное и весьма информационное событие. Имея в наличии ПК и кабель USB, тостер может выжечь сходство даже Счастливой Девы Марии (или любое изображение или текст, какой Вы пожелаете) на куске хлеба.