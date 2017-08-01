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Новости

На ВДНХ запустят бесплатные электробусы

А для любителей индивидуальных поездок — электротакси

1
Новости

На ВДНХ запустят бесплатные электробусы А для любителей индивидуальных поездок — электротакси

Новости

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

Интернет вернут, но уже с обновлениями

0
Новости

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi Интернет вернут, но уже с обновлениями

Новости

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)

В следующем году пообещали еще больше огоньков

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Новости

ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено) В следующем году пообещали еще больше огоньков

Новости

На ночных маршрутах запустили электробусы

Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»

0
Новости

На ночных маршрутах запустили электробусы Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»

Новости

Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов

Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет

1
Новости

Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет

Новости

Электробусы запустили по двум маршрутам в центре

Электробусы заменили автобусы и троллейбусы

0
Новости

Электробусы запустили по двум маршрутам в центре Электробусы заменили автобусы и троллейбусы

Новости

В Москве запустили новый электробусный маршрут

Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении

1
Новости

В Москве запустили новый электробусный маршрут Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении

Новости

В Москве запустили пятый электробусный маршрут

Электробусы связали восточные районы Москвы со станциями нескольких линий метрополитена

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Новости

В Москве запустили пятый электробусный маршрут Электробусы связали восточные районы Москвы со станциями нескольких линий метрополитена

Новости

Автоконцерны задержали поставки электробусов Москве

К сентябрю столица получила лишь девять из 30 машин

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Новости

Автоконцерны задержали поставки электробусов Москве К сентябрю столица получила лишь девять из 30 машин

Новости

Москва собирается закупать по 800 электробусов в год

Стоимость одного электробуса составляет около 33 миллионов рублей, что почти в три раза превышает цену на дизельный автобус

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Новости

Москва собирается закупать по 800 электробусов в год Стоимость одного электробуса составляет около 33 миллионов рублей, что почти в три раза превышает цену на дизельный автобус

Новости

Сергей Собянин — о замене троллейбусов на электробусы

Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости создавать новые троллейбусные линии

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Новости

Сергей Собянин — о замене троллейбусов на электробусы Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости создавать новые троллейбусные линии

Новости

Ликсутов: К 2030 году в Москве останется только электрический городской транспорт

Ежегодно власти планируют закупать до 300 машин

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Новости

Ликсутов: К 2030 году в Москве останется только электрический городской транспорт Ежегодно власти планируют закупать до 300 машин

Новости

Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза

Этого добились за счет обновления автобусного парка

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Новости

Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза Этого добились за счет обновления автобусного парка

Новости

Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта

Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов

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Новости

Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов

Новости

В Москве запустят электробус с системой климат-контроля

Новая модель рассчитана на 85 пассажиров, в ней 27 сидячих мест

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Новости

В Москве запустят электробус с системой климат-контроля Новая модель рассчитана на 85 пассажиров, в ней 27 сидячих мест

Новости

Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов

Их планируют запустить в 2018 году

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Новости

Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов Их планируют запустить в 2018 году

Новости

Московские электробусы будут отапливать с помощью дизеля

Установка будет стоять «на всякий случай»

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Новости

Московские электробусы будут отапливать с помощью дизеля Установка будет стоять «на всякий случай»

Новости

Новый электробус выйдет на маршруты Москвы в конце сентября

Он будет прикреплен к Филевскому автобусному парку

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Новости

Новый электробус выйдет на маршруты Москвы в конце сентября Он будет прикреплен к Филевскому автобусному парку

8 сентября. Главное в городе
Утро в Москве
8 сентября. Главное в городеРассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
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8 сентября. Главное в городе
Утро в Москве

8 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Новости

Власти Москвы опубликовали проект городского электробуса

Он сможет перевозить не менее 85 пассажиров

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Новости

Власти Москвы опубликовали проект городского электробуса Он сможет перевозить не менее 85 пассажиров

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