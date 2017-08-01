На ВДНХ запустят бесплатные электробусы А для любителей индивидуальных поездок — электротакси
В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi Интернет вернут, но уже с обновлениями
ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено)
В следующем году пообещали еще больше огоньков
ГИБДД признала новогоднее оформление автобусов небезопасным, но теперь передумала (обновлено) В следующем году пообещали еще больше огоньков
На ночных маршрутах запустили электробусы
Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»
На ночных маршрутах запустили электробусы Пока что их можно встретить на пути до «Китай-города»
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов
Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
Baza: Ликсутов пожаловался Минтрансу на неэффективность электробусов Они должны заменить весь общественный транспорт Москвы через 10 лет
Электробусы запустили по двум маршрутам в центре Электробусы заменили автобусы и троллейбусы
В Москве запустили новый электробусный маршрут
Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении
В Москве запустили новый электробусный маршрут Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении
В Москве запустили пятый электробусный маршрут
Электробусы связали восточные районы Москвы со станциями нескольких линий метрополитена
В Москве запустили пятый электробусный маршрут Электробусы связали восточные районы Москвы со станциями нескольких линий метрополитена
Автоконцерны задержали поставки электробусов Москве
К сентябрю столица получила лишь девять из 30 машин
Автоконцерны задержали поставки электробусов Москве К сентябрю столица получила лишь девять из 30 машин
Москва собирается закупать по 800 электробусов в год
Стоимость одного электробуса составляет около 33 миллионов рублей, что почти в три раза превышает цену на дизельный автобус
Москва собирается закупать по 800 электробусов в год Стоимость одного электробуса составляет около 33 миллионов рублей, что почти в три раза превышает цену на дизельный автобус
Сергей Собянин — о замене троллейбусов на электробусы
Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости создавать новые троллейбусные линии
Сергей Собянин — о замене троллейбусов на электробусы Мэр Москвы заявил об отсутствии необходимости создавать новые троллейбусные линии
Ликсутов: К 2030 году в Москве останется только электрический городской транспорт
Ежегодно власти планируют закупать до 300 машин
Ликсутов: К 2030 году в Москве останется только электрический городской транспорт Ежегодно власти планируют закупать до 300 машин
Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза
Этого добились за счет обновления автобусного парка
Выбросы от общественного транспорта в Москве сократились в три раза Этого добились за счет обновления автобусного парка
Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта
Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов
Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов
В Москве запустят электробус с системой климат-контроля
Новая модель рассчитана на 85 пассажиров, в ней 27 сидячих мест
В Москве запустят электробус с системой климат-контроля Новая модель рассчитана на 85 пассажиров, в ней 27 сидячих мест
Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов
Их планируют запустить в 2018 году
Столичные власти назвали вероятные маршруты первых электробусов Их планируют запустить в 2018 году
Московские электробусы будут отапливать с помощью дизеля
Установка будет стоять «на всякий случай»
Московские электробусы будут отапливать с помощью дизеля Установка будет стоять «на всякий случай»
Новый электробус выйдет на маршруты Москвы в конце сентября
Он будет прикреплен к Филевскому автобусному парку