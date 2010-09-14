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Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили

Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций

Большинство россиян не готовы пересаживаться на электромобили
Из-за их высокой стоимости и недостатка зарядных станций

Сколько электромобилей ездит по дорогам России

Наибольшее количество электромобилей зарегистрировали в Приморском крае

Сколько электромобилей ездит по дорогам России
Наибольшее количество электромобилей зарегистрировали в Приморском крае

Аренда электромобилей Tesla в Москве

Model S можно взять напрокат за 395 тысяч рублей в месяц

Аренда электромобилей Tesla в Москве
Model S можно взять напрокат за 395 тысяч рублей в месяц

Ограничить въезд бензиновых автомобилей на курорты и в крупные города

Такое предложение поступило в правительство от руководства КамАЗа

Ограничить въезд бензиновых автомобилей на курорты и в крупные города
Такое предложение поступило в правительство от руководства КамАЗа

Власти Москвы хотят закрепить за электромобилями парковку у заправочных станций

Существует программа по развитию сети электрозаправок в Москве

Власти Москвы хотят закрепить за электромобилями парковку у заправочных станций
Существует программа по развитию сети электрозаправок в Москве

В Москве появятся ещё четыре зарядные станции для электромобилей

Точные даты установки зарядных станций пока не определены

В Москве появятся ещё четыре зарядные станции для электромобилей
Точные даты установки зарядных станций пока не определены

В Москве открылась первая зарядная станция для электромобилей на платной парковке

До января 2016 года в Москве планируют установить до 50 зарядных станций

В Москве открылась первая зарядная станция для электромобилей на платной парковке
До января 2016 года в Москве планируют установить до 50 зарядных станций

На московских парковках установят 150 зарядок для электромобилей

Кроме того, власти города готовят преференции для владельцев электрокаров

На московских парковках установят 150 зарядок для электромобилей
Кроме того, власти города готовят преференции для владельцев электрокаров

Tesla Motors построит завод по производству аккумуляторов

К 2020 году компания планирует потеснить ведущих игроков на этом рынке

Tesla Motors построит завод по производству аккумуляторов
К 2020 году компания планирует потеснить ведущих игроков на этом рынке

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.
Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул

Пока ты спал: 10 важных новостей зимних каникул
Intel представила микрокомпьютер для портативной электроники, Google пересадила сотрудников на катер, а контрабандисты перепутали наркотики с бананами. H&F собрал основные события начала года.

В Китае появился вендинговый автомат с электромобилями

С его помощью Kandi Technologies планирует оставить частные автомобили в прошлом

В Китае появился вендинговый автомат с электромобилями
С его помощью Kandi Technologies планирует оставить частные автомобили в прошлом

К 2040 году электромобили займут лишь 1% от мирового авторынка

Вместо них большей популярностью будут пользоваться двигатели, работающие на альтернативных видах топлива, а также более эффективные бензиновые двигатели

К 2040 году электромобили займут лишь 1% от мирового авторынка
Вместо них большей популярностью будут пользоваться двигатели, работающие на альтернативных видах топлива, а также более эффективные бензиновые двигатели

Имя бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена станет брендом китайского автопрома На рассмотрение заявки уйдёт от 12 до 15 месяцев, при этом пекинские власти могут отклонить её в связи с наличием политического подтекста

Имя бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена станет брендом китайского автопрома
На рассмотрение заявки уйдёт от 12 до 15 месяцев, при этом пекинские власти могут отклонить её в связи с наличием политического подтекста

В Москве откроют новые зарядные станции для электромобилей

Первые в России зарядные станции для электромобилей на коммерческих объектах откроют в Москве 16 августа.

В Москве откроют новые зарядные станции для электромобилей
Первые в России зарядные станции для электромобилей на коммерческих объектах откроют в Москве 16 августа.

В Москве заработали 3 экспресс-станции для зарядки электрокаров Электромобиль в столице теперь можно зарядить всего за 20 минут — пока открылись три бесплатные станции, но до конца года их число должно возрасти до четырёхсот.

В Москве заработали 3 экспресс-станции для зарядки электрокаров
Электромобиль в столице теперь можно зарядить всего за 20 минут — пока открылись три бесплатные станции, но до конца года их число должно возрасти до четырёхсот.

В столице может появиться сеть мини-АЗС Московские власти рассматривают проект установки мини-АЗС, которые будут работать без операторов и позволят подзаряжать электромобили.

В столице может появиться сеть мини-АЗС
Московские власти рассматривают проект установки мини-АЗС, которые будут работать без операторов и позволят подзаряжать электромобили.

Зарядка электромобиля в Москве обойдётся в 100 рублей Первые электромобили начнут продаваться в столице в ближайшие недели, стоимость зарядки будет ниже европейской.

Зарядка электромобиля в Москве обойдётся в 100 рублей
Первые электромобили начнут продаваться в столице в ближайшие недели, стоимость зарядки будет ниже европейской.

Столичных почтальонов пересадят на электромобили Через год московские почтальоны и пассажиры общественного транспорта будут ездить на электромобилях. Машины изготовлены компанией «Компомаш»

Столичных почтальонов пересадят на электромобили
Через год московские почтальоны и пассажиры общественного транспорта будут ездить на электромобилях. Машины изготовлены компанией «Компомаш»