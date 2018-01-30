Новости
Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной
Дело врача-гематолога отправили на пересмотр в прокуратуру
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Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной Дело врача-гематолога отправили на пересмотр в прокуратуру
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«Коммерсантъ» опубликовал результаты экспертизы по делу Мисюриной
Из отчета следует, что пациента можно было спасти
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«Коммерсантъ» опубликовал результаты экспертизы по делу Мисюриной Из отчета следует, что пациента можно было спасти
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Гематолога Елену Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде
На заседании суда за нее поручился глава НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль
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Гематолога Елену Мисюрину освободили из СИЗО под подписку о невыезде На заседании суда за нее поручился глава НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль
Интервью
Медицинский юрист — о халатности врачей и деле МисюринойЧто такое врачебная ошибка и за что доктор в России может попасть в тюрьму
Интервью
Медицинский юрист — о халатности врачей и деле Мисюриной Что такое врачебная ошибка и за что доктор в России может попасть в тюрьму
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Прокуратура просит отменить приговор осужденному врачу-гематологу Мисюриной
Ведомство ссылается на нарушения в деле
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Прокуратура просит отменить приговор осужденному врачу-гематологу Мисюриной Ведомство ссылается на нарушения в деле
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СКР назвал неэтичной критику приговора гематологу Елене Мисюриной
По мнению ведомства, заступники Мисюриной подрывают доверие россиян к медицинской системе
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