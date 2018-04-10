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Гид The Village
«Нас услышали — уже хорошо»: Независимые районные медиа в Москве
Как гиперлокальные СМИ и сообщества влияют на выборы, выживают без бюджета и конкурируют с газетами мэрии
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Гид The Village
«Нас услышали — уже хорошо»: Независимые районные медиа в Москве
Как гиперлокальные СМИ и сообщества влияют на выборы, выживают без бюджета и конкурируют с газетами мэрии
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