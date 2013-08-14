CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
CEO и шеф-повар Shake Shack о своих ресторанах и работе в Москве The Village поговорил с Рэнди Гарутти и Марком Розати о том, почему Shake Shack не фастфуд, а скорее fast-fine или fine-casual, и о том, как они представляют Москву и что планируют здесь делать.
Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне The Village поговорил с Антоном Ковальковым, подающим надежды молодым шеф-поваром ресторана «Любимое место 22.13», недавно перебравшимся в Москву из Нижнего Новгорода.