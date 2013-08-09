Фильмы недели: «Элизиум», «Рай: Надежда», «Власть убеждений» Фантастический Мэтт Деймон, драма первой любви в лагере для толстых и нежеланное дитя Кристофера Уокена — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката.