Эллен Барри о путешествии из Петербурга в Москву Журналистка The New York Times рассказала The Village о своей поездке по городам России.
Эллен Барри о путешествии из Петербурга в Москву Журналистка The New York Times рассказала The Village о своей поездке по городам России.
Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов
Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».