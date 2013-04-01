Как это работает
Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.
Как это работает
Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.
Кейсы
Эрик Рис «Бизнес с нуля»H&F прочитал книгу Эрика Риса «Бизнес с нуля» и узнал о том, почему стартапам не стоит бояться быть несовершенными.
Кейсы