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Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность
Как это работает
Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.
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Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность
Как это работает

Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.

Эрик Рис «Бизнес с нуля»
Кейсы
Эрик Рис «Бизнес с нуля»H&F прочитал книгу Эрика Риса «Бизнес с нуля» и узнал о том, почему стартапам не стоит бояться быть несовершенными.
2
Эрик Рис «Бизнес с нуля»
Кейсы

Эрик Рис «Бизнес с нуля» H&F прочитал книгу Эрика Риса «Бизнес с нуля» и узнал о том, почему стартапам не стоит бояться быть несовершенными.