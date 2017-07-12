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9 главных выставок осени в Петербурге

9 главных выставок осени в ПетербургеКосмизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»

9 главных выставок осени в Петербурге

9 главных выставок осени в Петербурге Космизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»

«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города
«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города И почему сказ о великанах в Исаакии стал таким популярным
«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города

«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города
И почему сказ о великанах в Исаакии стал таким популярным

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone
Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году

Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ

Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году
Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Акция действует с 5 апреля по 10 мая

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»
Акция действует с 5 апреля по 10 мая

Самые посещаемые музеи мира

Пять российских музеев попали в топ-100

Самые посещаемые музеи мира
Пять российских музеев попали в топ-100

В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения

Они возникли из-за недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии

В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения
Они возникли из-за недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа

Проектом занимается создатель «Диалогов» Николай Солодников

Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа
Проектом занимается создатель «Диалогов» Николай Солодников

В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу

Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца

В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу
Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца

Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок

Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов

Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок
Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов

На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы

Мероприятие подготовили сами учащиеся

На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы
Мероприятие подготовили сами учащиеся

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа

Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа
Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

Прямая трансляция спектакля «Каравайчук»

Постановка пройдет в Малиновой гостиной Зимнего дворца без зрителей

Прямая трансляция спектакля «Каравайчук»
Постановка пройдет в Малиновой гостиной Зимнего дворца без зрителей

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Стикеры для Telegram от Эрмитажа

На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо

Стикеры для Telegram от Эрмитажа
На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо

Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году

Новое здание оборудуют инновационной системой освещения

Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году
Новое здание оборудуют инновационной системой освещения

Московский филиал Эрмитажа планируют открыть к 2020 году

Здание музея выполнят из стекла и пропускающего свет камня

Московский филиал Эрмитажа планируют открыть к 2020 году
Здание музея выполнят из стекла и пропускающего свет камня

В саду «Эрмитаж» пройдет танцевальный фестиваль More Amore

Его организует проект Seasons Project

В саду «Эрмитаж» пройдет танцевальный фестиваль More Amore
Его организует проект Seasons Project

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