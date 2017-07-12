9 главных выставок осени в ПетербургеКосмизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»
9 главных выставок осени в Петербурге Космизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»
«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города
И почему сказ о великанах в Исаакии стал таким популярным
Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone Режиссером проекта стала Аксинья Гог
Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году
Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ
Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ
20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса» Акция действует с 5 апреля по 10 мая
Самые посещаемые музеи мира Пять российских музеев попали в топ-100
В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения
Они возникли из-за недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии
В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения Они возникли из-за недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа
Проектом занимается создатель «Диалогов» Николай Солодников
Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа Проектом занимается создатель «Диалогов» Николай Солодников
В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу
Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца
В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца
Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок
Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов
Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов
На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы
Мероприятие подготовили сами учащиеся
На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы Мероприятие подготовили сами учащиеся
Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа
Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»
Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
Прямая трансляция спектакля «Каравайчук»
Постановка пройдет в Малиновой гостиной Зимнего дворца без зрителей
Прямая трансляция спектакля «Каравайчук» Постановка пройдет в Малиновой гостиной Зимнего дворца без зрителей
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стикеры для Telegram от Эрмитажа
На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо
Стикеры для Telegram от Эрмитажа На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо
Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году
Новое здание оборудуют инновационной системой освещения
Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году Новое здание оборудуют инновационной системой освещения
Московский филиал Эрмитажа планируют открыть к 2020 году
Здание музея выполнят из стекла и пропускающего свет камня