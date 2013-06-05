Шефы Omnivore: Пеэтер Пихел о местных продуктах и ресторанах в Таллине The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Пеэтер Пихел из Эстонии рассказывает об островной кухне и важности использования местных продуктов.