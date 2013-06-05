Сколько стоит жизнь в Таллине Десятки видов глазированных сырков, лосятина и катание на огромных качелях
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
Также в программе участвуют финский и эстонский языки
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами Также в программе участвуют финский и эстонский языки
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Godart Rooms: Как отказаться от рекламного агентства в Москве ради отеля в Таллине Почему Эстония лучше России для бизнеса
Россия сняла запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии Разрешение выдали двум предприятиям
Участник группы «Шалтай-Болтай» попросит Эстонию о политическом убежище
Александр Глазастиков отказался от анонимности, поскольку его имя уже известно российским правоохранителям
Участник группы «Шалтай-Болтай» попросит Эстонию о политическом убежище Александр Глазастиков отказался от анонимности, поскольку его имя уже известно российским правоохранителям
Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и НарваДва города в советское время были почти одним целым, а сейчас разделены границей. Мы узнали, что между ними общего, а в чем — разница
Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва Два города в советское время были почти одним целым, а сейчас разделены границей. Мы узнали, что между ними общего, а в чем — разница
Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии
По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось
Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось
«Новая газета» запустит сайт для жителей Прибалтики
В новом интернет-издании будут работать авторы из Литвы, Латвии и Эстонии
«Новая газета» запустит сайт для жителей Прибалтики
В новом интернет-издании будут работать авторы из Литвы, Латвии и Эстонии
В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты
Россельхознадзор проверил четыре рыбоперерабатывающих предприятия в Эстонии и ещё пять — в Латвии
В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты Россельхознадзор проверил четыре рыбоперерабатывающих предприятия в Эстонии и ещё пять — в Латвии
Детский лагерь «Камчатка» организует смену для взрослых
Взрослая смена пройдёт с 18 по 30 августа 2015 года
Детский лагерь «Камчатка» организует смену для взрослых Взрослая смена пройдёт с 18 по 30 августа 2015 года
Как в Таллине сделали бесплатным общественный транспорт В 2013 году Таллин стал первой европейской столицей, жители которой не платят за проезд в общественном транспорте. The Village узнал, как реформа узаконила отношения столицы Эстонии и ее жителей
Сааремаа — остров тёмного пива, супа из чайки и велосипедов The Village продолжает серию материалов о местах, не похожих на другие. В новом выпуске — эстонский остров Сааремаа, который редакция предлагает объехать на велосипеде
Артемий Троицкий об эмиграции из России
Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию
Артемий Троицкий об эмиграции из России Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию
Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь
В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.
Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.
Предприниматели смогут получить виртуальное гражданство Эстонии
Это позволит им пользоваться различными госсервисами и взаимодействовать с европейскими банками
Предприниматели смогут получить виртуальное гражданство Эстонии Это позволит им пользоваться различными госсервисами и взаимодействовать с европейскими банками
Кампания против открытия новых стриптиз-клубов в Таллине провалилась
Формально стриптиз-бары считаются заведениями общественного питания, поэтому у городских властей нет никаких законных оснований прерывать их деятельность
Кампания против открытия новых стриптиз-клубов в Таллине провалилась Формально стриптиз-бары считаются заведениями общественного питания, поэтому у городских властей нет никаких законных оснований прерывать их деятельность
Богатейшей женщиной Эстонии оказалась жена московского чиновника
Жена главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова названа самой богатой женщиной в Эстонии.