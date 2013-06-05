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Сколько стоит жизнь в Таллине
Сколько стоит жизнь в Таллине Десятки видов глазированных сырков, лосятина и катание на огромных качелях
Сколько стоит жизнь в Таллине

Сколько стоит жизнь в Таллине
Десятки видов глазированных сырков, лосятина и катание на огромных качелях

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами

Также в программе участвуют финский и эстонский языки

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
Также в программе участвуют финский и эстонский языки

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Godart Rooms: Как отказаться от рекламного агентства в Москве ради отеля в Таллине
Godart Rooms: Как отказаться от рекламного агентства в Москве ради отеля в Таллине Почему Эстония лучше России для бизнеса
Godart Rooms: Как отказаться от рекламного агентства в Москве ради отеля в Таллине

Godart Rooms: Как отказаться от рекламного агентства в Москве ради отеля в Таллине
Почему Эстония лучше России для бизнеса

Россия сняла запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии

Разрешение выдали двум предприятиям

Россия сняла запрет на поставки шпрот из Латвии и Эстонии
Разрешение выдали двум предприятиям

Участник группы «Шалтай-Болтай» попросит Эстонию о политическом убежище

Александр Глазастиков отказался от анонимности, поскольку его имя уже известно российским правоохранителям

Участник группы «Шалтай-Болтай» попросит Эстонию о политическом убежище
Александр Глазастиков отказался от анонимности, поскольку его имя уже известно российским правоохранителям

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и НарваДва города в советское время были почти одним целым, а сейчас разделены границей. Мы узнали, что между ними общего, а в чем — разница

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва

Две крепости: Как живут города-соседи Ивангород и Нарва
Два города в советское время были почти одним целым, а сейчас разделены границей. Мы узнали, что между ними общего, а в чем — разница

Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии

По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось

Россия опровергла нарушение воздушного пространства Эстонии
По словам представителей Минобороны, полётов вдоль границы страны в четверг, 18 февраля, не осуществлялось

«Новая газета» запустит сайт для жителей Прибалтики

В новом интернет-издании будут работать авторы из Литвы, Латвии и Эстонии

«Новая газета» запустит сайт для жителей Прибалтики
В новом интернет-издании будут работать авторы из Литвы, Латвии и Эстонии

В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты

Россельхознадзор проверил четыре рыбоперерабатывающих предприятия в Эстонии и ещё пять — в Латвии

В Россельхознадзоре предупредили о возможном запрете на латвийские и эстонские шпроты
Россельхознадзор проверил четыре рыбоперерабатывающих предприятия в Эстонии и ещё пять — в Латвии

Детский лагерь «Камчатка» организует смену для взрослых

Взрослая смена пройдёт с 18 по 30 августа 2015 года

Детский лагерь «Камчатка» организует смену для взрослых
Взрослая смена пройдёт с 18 по 30 августа 2015 года

Как в Таллине сделали бесплатным общественный транспорт
Как в Таллине сделали бесплатным общественный транспорт В 2013 году Таллин стал первой европейской столицей, жители которой не платят за проезд в общественном транспорте. The Village узнал, как реформа узаконила отношения столицы Эстонии и ее жителей
Как в Таллине сделали бесплатным общественный транспорт

Как в Таллине сделали бесплатным общественный транспорт
В 2013 году Таллин стал первой европейской столицей, жители которой не платят за проезд в общественном транспорте. The Village узнал, как реформа узаконила отношения столицы Эстонии и ее жителей

Сааремаа — остров тёмного пива, супа из чайки и велосипедов
Сааремаа — остров тёмного пива, супа из чайки и велосипедов The Village продолжает серию материалов о местах, не похожих на другие. В новом выпуске — эстонский остров Сааремаа, который редакция предлагает объехать на велосипеде
Сааремаа — остров тёмного пива, супа из чайки и велосипедов

Сааремаа — остров тёмного пива, супа из чайки и велосипедов
The Village продолжает серию материалов о местах, не похожих на другие. В новом выпуске — эстонский остров Сааремаа, который редакция предлагает объехать на велосипеде

Артемий Троицкий об эмиграции из России

Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию

Артемий Троицкий об эмиграции из России
Музыкальный критик покинул Россию и отправился жить в Эстонию

Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь

В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.

Россияне в 2013 году заняли второе место в мире по расходам на алкоголь
В структуре потребительских расходов россиян на алкогольные напитки в прошлом году приходилось 5,8%.

Предприниматели смогут получить виртуальное гражданство Эстонии

Это позволит им пользоваться различными госсервисами и взаимодействовать с европейскими банками

Предприниматели смогут получить виртуальное гражданство Эстонии
Это позволит им пользоваться различными госсервисами и взаимодействовать с европейскими банками

Кампания против открытия новых стриптиз-клубов в Таллине провалилась

Формально стриптиз-бары считаются заведениями общественного питания, поэтому у городских властей нет никаких законных оснований прерывать их деятельность

Кампания против открытия новых стриптиз-клубов в Таллине провалилась
Формально стриптиз-бары считаются заведениями общественного питания, поэтому у городских властей нет никаких законных оснований прерывать их деятельность

Богатейшей женщиной Эстонии оказалась жена московского чиновника

Жена главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова названа самой богатой женщиной в Эстонии.

Богатейшей женщиной Эстонии оказалась жена московского чиновника
Жена главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова названа самой богатой женщиной в Эстонии.

Шефы Omnivore: Пеэтер Пихел о местных продуктах и ресторанах в Таллине
Шефы Omnivore: Пеэтер Пихел о местных продуктах и ресторанах в Таллине The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Пеэтер Пихел из Эстонии рассказывает об островной кухне и важности использования местных продуктов.
Шефы Omnivore: Пеэтер Пихел о местных продуктах и ресторанах в Таллине

Шефы Omnivore: Пеэтер Пихел о местных продуктах и ресторанах в Таллине
The Village поговорил с шеф-поварами, приехавшими в Москву на гастрономический фестиваль Omnivore. Пеэтер Пихел из Эстонии рассказывает об островной кухне и важности использования местных продуктов.

Эстонская предпринимательница заплатит дизайнеру 50-летним запасом пирожных

Претендентов на такую работу оказалось достаточно

Эстонская предпринимательница заплатит дизайнеру 50-летним запасом пирожных
Претендентов на такую работу оказалось достаточно

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