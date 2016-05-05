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Есть вопрос
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?
The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём
Есть вопрос
Где в Москве лучше всего смотреть на звездопад?
The Village узнал у сотрудников Московского планетария, как и где лучше наблюдать за звёздным дождём
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