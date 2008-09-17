В мэрии опровергли обещание Собянина не переселять москвичей в высотки
Некоторые из них могут быть выше 20 этажей
В мэрии опровергли обещание Собянина не переселять москвичей в высотки Некоторые из них могут быть выше 20 этажей
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
Планы на майские: Гид по Петербургу Петербургская редакция The Village составила гид по событиям и местам, которые стоит посетить в майские праздники в городе.
Лофт проект Этажи В ответ столичному «Винзаводу» в 2007году в Питере был запущен Лофт Проект ЭТАЖИ.