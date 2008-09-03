Дни Помпеи Неподалёку от Крита в водах Эгейского моря затерялся маленький островок Санторини (он же Фира). В какой-то необозримой вышине на его чёрные скалы карабкаются микроскопические аккуратненькие домики. И чтобы добраться до них из бухты нужно пройти настоящий крёстный путь примерно в 700 ступеней (ну либо поступиться таким бесценным опытом и просто подняться на монорельсе). Наверху у обрыва...