По неаполитанским трущобам за 1,20 евро Поездка в Неаполь (Италия, май 2011)
По неаполитанским трущобам за 1,20 евро Поездка в Неаполь (Италия, май 2011)
Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира) Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 3.
Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира) Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 3.
Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2. Севилья Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2.
Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2. Севилья Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2.
Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1.
Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1.
CHEAP TRIP Путешествие уже давно покинуло область недоступной роскоши, Настали те дни, когда каждый желающий из числа активно мыслящих студентов может позволить себе поездку стоимостью не выше 1000 евро.
CHEAP TRIP Путешествие уже давно покинуло область недоступной роскоши, Настали те дни, когда каждый желающий из числа активно мыслящих студентов может позволить себе поездку стоимостью не выше 1000 евро.
Interrail и Eurail pass – по Европе своим ходом В разгар зимнего уныния отрадными бывают мысли о грядущем отдыхе.
Interrail и Eurail pass – по Европе своим ходом В разгар зимнего уныния отрадными бывают мысли о грядущем отдыхе.
Стокгольм с изнанки Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.
Стокгольм с изнанки Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.
На пароме по Европе Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.
На пароме по Европе Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.
Амстердам. Длинные улочки магазинов Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.
Амстердам. Длинные улочки магазинов Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.
Poттердам – феникс из пепла Война сделала из этого города музей под открытым небом
Poттердам – феникс из пепла Война сделала из этого города музей под открытым небом
Сонная страна Бельгия У многих в голове властвует стереотип о Бельгии, как о стране сонных пожилых людей, где ничего не происходит и не может произойти. Наверное это сами бельгийцы создают этот PR, чтобы отвадить от своей родины нерадивых эмигрантов.
Сонная страна Бельгия У многих в голове властвует стереотип о Бельгии, как о стране сонных пожилых людей, где ничего не происходит и не может произойти. Наверное это сами бельгийцы создают этот PR, чтобы отвадить от своей родины нерадивых эмигрантов.
Ситжес – центр нетрадиционных развлечений Ситжес – один из самых красивых курортных городов Каталунии.
Ситжес – центр нетрадиционных развлечений Ситжес – один из самых красивых курортных городов Каталунии.
Дни Помпеи Неподалёку от Крита в водах Эгейского моря затерялся маленький островок Санторини (он же Фира). В какой-то необозримой вышине на его чёрные скалы карабкаются микроскопические аккуратненькие домики. И чтобы добраться до них из бухты нужно пройти настоящий крёстный путь примерно в 700 ступеней (ну либо поступиться таким бесценным опытом и просто подняться на монорельсе). Наверху у обрыва...
Дни Помпеи Неподалёку от Крита в водах Эгейского моря затерялся маленький островок Санторини (он же Фира). В какой-то необозримой вышине на его чёрные скалы карабкаются микроскопические аккуратненькие домики. И чтобы добраться до них из бухты нужно пройти настоящий крёстный путь примерно в 700 ступеней (ну либо поступиться таким бесценным опытом и просто подняться на монорельсе). Наверху у обрыва...
Ехал грека через реку Потрясающее место – Фессалоники. Это не только северная столица Эллады, напичканная памятниками византийского и не очень искусства, родина славянского алфавита и даже просто точка на карте, из которой Святой Апостол Павел изрек свое знаменитое Послание.
Ехал грека через реку Потрясающее место – Фессалоники. Это не только северная столица Эллады, напичканная памятниками византийского и не очень искусства, родина славянского алфавита и даже просто точка на карте, из которой Святой Апостол Павел изрек свое знаменитое Послание.
На концерты я хожу по билетам Сезон отпусков действительно заканчивается, но это не повод всем оставаться на своих местах. Более того, это значит, что путешествия будут стоить куда меньшей крови – дешевеют авиабилеты и отели. Почему бы не смотаться в Берлин и заодно не взглянуть на Пита нашего Догерти, к примеру? Или ещё на кого поприличней. Собираясь в поездку, вообще грех не залезть на last.fm и не проверить...