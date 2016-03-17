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«Подлость, вялость, жажда культуры»: Каким видели Петербург в начале XX века
Прочитано
«Подлость, вялость, жажда культуры»: Каким видели Петербург в начале XX века Жизнь столицы в книге Евы Берар «Империя и город: Николай II, „Мир искусства“ и городская дума в Санкт-Петербурге»
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«Подлость, вялость, жажда культуры»: Каким видели Петербург в начале XX века
Прочитано

«Подлость, вялость, жажда культуры»: Каким видели Петербург в начале XX века Жизнь столицы в книге Евы Берар «Империя и город: Николай II, „Мир искусства“ и городская дума в Санкт-Петербурге»