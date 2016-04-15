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Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На «Даниловской мануфактуре» открылась кофейня KOF

Основателями кофейни являются владельцы обжарочной компании, а меню разработал шеф-бариста кофеен Caffe del Parco

На «Даниловской мануфактуре» открылась кофейня KOF
Основателями кофейни являются владельцы обжарочной компании, а меню разработал шеф-бариста кофеен Caffe del Parco