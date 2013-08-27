«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций Бывшие новосибирские журналисты запустили площадку для продажи дизайнерских и самодельных вещей, которая привлекла два раунда инвестиций. Хотя деньги пропали на Кипре, они не собираются её закрывать.