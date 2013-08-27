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К чему приведёт снос палаток в центре городаThe Village поговорил с теми, чьи палатки собираются снести московские власти
Комментарии
К чему приведёт снос палаток в центре города The Village поговорил с теми, чьи палатки собираются снести московские власти
Новое в Москве
На «Серпуховской» откроется пекарня Roulette
В меню пекарни есть только выпечка и десерты
Новое в Москве
На «Серпуховской» откроется пекарня Roulette В меню пекарни есть только выпечка и десерты
Сделал сам
«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций Бывшие новосибирские журналисты запустили площадку для продажи дизайнерских и самодельных вещей, которая привлекла два раунда инвестиций. Хотя деньги пропали на Кипре, они не собираются её закрывать.
Сделал сам