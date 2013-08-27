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К чему приведёт снос палаток в центре города
Комментарии
К чему приведёт снос палаток в центре городаThe Village поговорил с теми, чьи палатки собираются снести московские власти
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К чему приведёт снос палаток в центре города
Комментарии

К чему приведёт снос палаток в центре города The Village поговорил с теми, чьи палатки собираются снести московские власти

Новое в Москве

На «Серпуховской» откроется пекарня Roulette

В меню пекарни есть только выпечка и десерты

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Новое в Москве

На «Серпуховской» откроется пекарня Roulette В меню пекарни есть только выпечка и десерты

«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций  
Сделал сам
«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций  Бывшие новосибирские журналисты запустили площадку для продажи дизайнерских и самодельных вещей, которая привлекла два раунда инвестиций. Хотя деньги пропали на Кипре, они не собираются её закрывать.
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«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций  
Сделал сам

«Март Мания»: Как онлайн-ярмарка дизайнеров продолжает работать без инвестиций   Бывшие новосибирские журналисты запустили площадку для продажи дизайнерских и самодельных вещей, которая привлекла два раунда инвестиций. Хотя деньги пропали на Кипре, они не собираются её закрывать.