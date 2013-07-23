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Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле
Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле Во время очередной командировки в Москву главный редактор The Village Киев поселился в капсульном отеле Sleepbox, а теперь решил поделиться впечатлениями от пережитого.
Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле

Личный опыт: Евгений Сафонов о ночи в капсульном отеле
Во время очередной командировки в Москву главный редактор The Village Киев поселился в капсульном отеле Sleepbox, а теперь решил поделиться впечатлениями от пережитого.