Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»
Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости» Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»
На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»
В коллекции заведения около 400 наименований вин всех категорий