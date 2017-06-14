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Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

В музее считают инцидент провокацией

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии
В музее считают инцидент провокацией

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки

Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня

Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки
Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня

В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных

Авторы предлагают посетителям посмотреть на мир глазами бездомного человека

В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных
Авторы предлагают посетителям посмотреть на мир глазами бездомного человека

В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов

26 марта пройдет паблик-ток с фотографом

В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов
26 марта пройдет паблик-ток с фотографом

В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов

Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения

В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов
Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения

Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год

Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг

Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год
Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг

На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ

Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде

На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ
Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде

В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме

Также на мероприятии состоится показ трех короткометражных фильмов

В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме
Также на мероприятии состоится показ трех короткометражных фильмов

Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства

Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю

Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства
Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю

Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях

Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие

Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях
Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Как красиво провести этот уик-энд

В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр

Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы

В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр
Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах

Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах
Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца

Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров

Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого
Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года

В Еврейском музее построят подземный этаж

По проекту, там появятся дополнительные пространства для кинотеатра, лекториев и конференц-зала

В Еврейском музее построят подземный этаж
По проекту, там появятся дополнительные пространства для кинотеатра, лекториев и конференц-зала

Кинопроект «8» запустил детский курс о кино

Детей познакомят с теорией кинематографа и научат снимать мини-фильмы

Кинопроект «8» запустил детский курс о кино
Детей познакомят с теорией кинематографа и научат снимать мини-фильмы

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры
Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа

На ВДНХ стартует летняя образовательная программа

В день открытия пройдут мастер-класс по созданию собственного комикса и лекция гештальт-терапевта

На ВДНХ стартует летняя образовательная программа
В день открытия пройдут мастер-класс по созданию собственного комикса и лекция гештальт-терапевта

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