Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии
В музее считают инцидент провокацией
Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии В музее считают инцидент провокацией
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки
Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня
Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня
В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных
Авторы предлагают посетителям посмотреть на мир глазами бездомного человека
В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных Авторы предлагают посетителям посмотреть на мир глазами бездомного человека
В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов
26 марта пройдет паблик-ток с фотографом
В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов 26 марта пройдет паблик-ток с фотографом
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов
Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год
Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг
Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ
Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме
Также на мероприятии состоится показ трех короткометражных фильмов
В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме Также на мероприятии состоится показ трех короткометражных фильмов
Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства
Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю
Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю
Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях
Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие
Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр
Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы
В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы
В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах
Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца
В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого
Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года
В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года
В Еврейском музее построят подземный этаж
По проекту, там появятся дополнительные пространства для кинотеатра, лекториев и конференц-зала
В Еврейском музее построят подземный этаж По проекту, там появятся дополнительные пространства для кинотеатра, лекториев и конференц-зала
Кинопроект «8» запустил детский курс о кино
Детей познакомят с теорией кинематографа и научат снимать мини-фильмы
Кинопроект «8» запустил детский курс о кино Детей познакомят с теорией кинематографа и научат снимать мини-фильмы
На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры
Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа
На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа
На ВДНХ стартует летняя образовательная программа
В день открытия пройдут мастер-класс по созданию собственного комикса и лекция гештальт-терапевта