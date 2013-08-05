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Рестораны
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы
Вместе с шеф-поваром сети ресторанов Torro Grill Константином Виноградовым редакция The Village отправилась на улицы города в поисках лучшей бюджетной шаурмы.
Рестораны
Эксперимент The Village: В поисках лучшей уличной шаурмы
Вместе с шеф-поваром сети ресторанов Torro Grill Константином Виноградовым редакция The Village отправилась на улицы города в поисках лучшей бюджетной шаурмы.
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