Туристам с хорошей визовой историей станет проще получить шенген
Визу станут чаще выдавать на пять лет
Туристам с хорошей визовой историей станет проще получить шенген Визу станут чаще выдавать на пять лет
Европарламент призвал освободить всех задержанных 26 марта и 2 апреля
Депутаты назвали политически мотивированными приговоры участникам протестных акций
Европарламент призвал освободить всех задержанных 26 марта и 2 апреля Депутаты назвали политически мотивированными приговоры участникам протестных акций
Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина
Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»
Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»
Европарламент договорился о создании единой подзарядки для смартфонов
Сильнее всего от этого нововведения может пострадать Apple
Европарламент договорился о создании единой подзарядки для смартфонов Сильнее всего от этого нововведения может пострадать Apple
Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами
На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам
Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам
В Европе создали объединённую пиратскую партию, к которой присоединились и представители из России
Таким образом борцы за свободу распространения контента планируют получить большее количество мест в ходе выборов в Европарламент в 2014 году
В Европе создали объединённую пиратскую партию, к которой присоединились и представители из России Таким образом борцы за свободу распространения контента планируют получить большее количество мест в ходе выборов в Европарламент в 2014 году
Евросоюз ужесточит наказание за интернет-преступления
Согласно новому законопроекту, каждый тип нарушения информационной безопасности в интернете будет выделен в отдельное преступление