Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами

На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам