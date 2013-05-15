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Новости

Туристам с хорошей визовой историей станет проще получить шенген

Визу станут чаще выдавать на пять лет

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Новости

Туристам с хорошей визовой историей станет проще получить шенген Визу станут чаще выдавать на пять лет

Ситуация

Европарламент призвал освободить всех задержанных 26 марта и 2 апреля

Депутаты назвали политически мотивированными приговоры участникам протестных акций

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Ситуация

Европарламент призвал освободить всех задержанных 26 марта и 2 апреля Депутаты назвали политически мотивированными приговоры участникам протестных акций

Ситуация

Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина

Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»

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Ситуация

Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»

Новости

Европарламент договорился о создании единой подзарядки для смартфонов

Сильнее всего от этого нововведения может пострадать Apple

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Новости

Европарламент договорился о создании единой подзарядки для смартфонов Сильнее всего от этого нововведения может пострадать Apple

Новости

Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами

На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам

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Новости

Microsoft, Google и Facebook отвергли обвинения в пособничестве спецслужбам для слежки за гражданами На очередном заседании Европарламента по вопросам незаконного шпионажа за гражданами представители компаний заявили, что не предоставляли спецслужбам прямого доступа к своим серверам

Новости

В Европе создали объединённую пиратскую партию, к которой присоединились и представители из России

Таким образом борцы за свободу распространения контента планируют получить большее количество мест в ходе выборов в Европарламент в 2014 году

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Новости

В Европе создали объединённую пиратскую партию, к которой присоединились и представители из России Таким образом борцы за свободу распространения контента планируют получить большее количество мест в ходе выборов в Европарламент в 2014 году

Новости

Евросоюз ужесточит наказание за интернет-преступления

Согласно новому законопроекту, каждый тип нарушения информационной безопасности в интернете будет выделен в отдельное преступление

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Новости

Евросоюз ужесточит наказание за интернет-преступления Согласно новому законопроекту, каждый тип нарушения информационной безопасности в интернете будет выделен в отдельное преступление

Новости

Основатель The Pirate Bay Петер Сунде собирается стать депутатом Европарламента

Он хочет баллотироваться в 2014 году

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Новости

Основатель The Pirate Bay Петер Сунде собирается стать депутатом Европарламента Он хочет баллотироваться в 2014 году