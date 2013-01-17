Новости
В мобильном приложении Excel теперь можно оцифровать таблицу
Новая функция доступна владельцам подписки Office 365
Новости
В мобильном приложении Excel теперь можно оцифровать таблицу Новая функция доступна владельцам подписки Office 365
Хорошая привычка
Записывать доходы и расходы в таблицу Простой способ узнать, куда уходят деньги
Облако знаний
Властелин таблиц: 10 малоизвестных фишек для бизнеса в ExcelH&F разобрался, как предпринимателю перестать бояться формул Excel и начать считать всё, что хочется.
Облако знаний