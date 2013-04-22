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Новости

Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз

Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств

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Новости

Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств

Новости

Эминем подал в суд на Facebook за использование своей песни в рекламе

В рекламе Facebook Home была использована музыка из песни Under the Influence

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Новости

Эминем подал в суд на Facebook за использование своей песни в рекламе В рекламе Facebook Home была использована музыка из песни Under the Influence

Новости

Социальную оболочку Facebook Home скачали лишь 500 000 раз

Instagram в первый день после выпуска Android-версии приложения скачивали в два раза чаще

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Новости

Социальную оболочку Facebook Home скачали лишь 500 000 раз Instagram в первый день после выпуска Android-версии приложения скачивали в два раза чаще