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Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз
Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств
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Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств
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Эминем подал в суд на Facebook за использование своей песни в рекламе
В рекламе Facebook Home была использована музыка из песни Under the Influence
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Эминем подал в суд на Facebook за использование своей песни в рекламе В рекламе Facebook Home была использована музыка из песни Under the Influence
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Социальную оболочку Facebook Home скачали лишь 500 000 раз
Instagram в первый день после выпуска Android-версии приложения скачивали в два раза чаще
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