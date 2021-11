Эльфы 80-го уровня на «Игромире» Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно наблюдают за людьми вокруг. На выходных в Москве прошла выставка видеоигр «Игромир». Её посетители рассказали о том, какого они уровня, чем питаются и как обстоят дела в личной жизни.