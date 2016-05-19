Путин дал ФСО право на изъятие земель
Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками
Путин дал ФСО право на изъятие земель Ранее служба могла только бессрочно пользоваться земельными участками
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)
Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено) Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ
Штраф составляет 1,5 миллиона рублей
Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ Штраф составляет 1,5 миллиона рублей
Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ
Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова
Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова
В офисе крупнейшего российского импортёра вин проходят обыски
По предварительным данным, обыски проводятся в связи с возможным расследованием, касающимся оборота акцизных марок