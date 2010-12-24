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Ferma Burger открывает новое заведение на Патриарших прудах

В новой Ferma Burger посетителей, кроме привычного меню, ждут бургер с уткой и бургеры для завтраков

Ferma Burger открывает новое заведение на Патриарших прудах
В новой Ferma Burger посетителей, кроме привычного меню, ждут бургер с уткой и бургеры для завтраков

20 кафе на фуд-корте The 21

20 кафе на фуд-корте The 21Блины, чикен тикка и палак панир, том ям, шаурма, икра с шампанским, пицца, кукуруза гриль, сосиски с квашеной капустой, куриные крылышки на фуд-корте The 21, открытом совладельцами Gipsy

20 кафе на фуд-корте The 21

20 кафе на фуд-корте The 21
Блины, чикен тикка и палак панир, том ям, шаурма, икра с шампанским, пицца, кукуруза гриль, сосиски с квашеной капустой, куриные крылышки на фуд-корте The 21, открытом совладельцами Gipsy

Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького

Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького
Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.

В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill

Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.

В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill
Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.

Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке Горького Фёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.

Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке Горького
Фёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.

Офис недели (Москва): Ferma
Офис недели (Москва): Ferma Офис фермерского магазина Ferma с коровой в короне, валенками, вилами и кухонной утварью на стенах.
Офис недели (Москва): Ferma

Офис недели (Москва): Ferma
Офис фермерского магазина Ferma с коровой в короне, валенками, вилами и кухонной утварью на стенах.

В Нескучном саду состоится зимний фестиваль FERMA В Нескучном саду 25 декабря состоится зимний фестиваль FERMA. Общают актуальную музыку, игры для взрослых и детей, прилавки с вкусной едой и напитками

В Нескучном саду состоится зимний фестиваль FERMA
В Нескучном саду 25 декабря состоится зимний фестиваль FERMA. Общают актуальную музыку, игры для взрослых и детей, прилавки с вкусной едой и напитками