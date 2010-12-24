Ferma Burger открывает новое заведение на Патриарших прудах
В новой Ferma Burger посетителей, кроме привычного меню, ждут бургер с уткой и бургеры для завтраков
Ferma Burger открывает новое заведение на Патриарших прудах В новой Ferma Burger посетителей, кроме привычного меню, ждут бургер с уткой и бургеры для завтраков
20 кафе на фуд-корте The 21Блины, чикен тикка и палак панир, том ям, шаурма, икра с шампанским, пицца, кукуруза гриль, сосиски с квашеной капустой, куриные крылышки на фуд-корте The 21, открытом совладельцами Gipsy
20 кафе на фуд-корте The 21 Блины, чикен тикка и палак панир, том ям, шаурма, икра с шампанским, пицца, кукуруза гриль, сосиски с квашеной капустой, куриные крылышки на фуд-корте The 21, открытом совладельцами Gipsy
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
Еда на льду: 11 кафе вокруг катка в парке Горького Stew, Oyster bar, «Пуэропорт», «Булка», Ferma, «Пафф поинт» — The Village о том, где можно перекусить, катаясь на главном городском катке.
В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill
Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.
В парке Горького открывается кафе Ferma & Williamsburg Grill Киоски с уличной едой Ferma и Williamsburg Studio объединяются в полноценное кафе, где все блюда будут готовить на гриле.
Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке Горького Фёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.
Киоски Ferma at Home и Williamsburg Studio в парке Горького Фёдор Тардатьян и Максим Ливси открывают 15 ноября киоски с уличной едой — бургерами, сэндвичами, горячими блюдами и напитками.
Офис недели (Москва): Ferma Офис фермерского магазина Ferma с коровой в короне, валенками, вилами и кухонной утварью на стенах.
Офис недели (Москва): Ferma Офис фермерского магазина Ferma с коровой в короне, валенками, вилами и кухонной утварью на стенах.
В Нескучном саду состоится зимний фестиваль FERMA В Нескучном саду 25 декабря состоится зимний фестиваль FERMA. Общают актуальную музыку, игры для взрослых и детей, прилавки с вкусной едой и напитками